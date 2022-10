Elf Siege in der Gruppenphase: FC Bayern holt sich den nächsten Champions-League-Rekord

So gut war in der Champions-League-Gruppenphase noch keine Mannschaft. Der FC Bayern gewann die letzten elf Spiele in Folge und ist jetzt alleiniger Rekordhalter.

13. Oktober 2022 - 00:23 Uhr | AZ