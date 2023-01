Einzelkritik zu RB Leipzig gegen FC Bayern: Ordentliches Sommer-Debüt, Choupo-Moting trifft weiter

Im ersten Spiel nach der Winterpause trennt sich der FC Bayern mit 1:1 von RB Leipzig. Neuzugang Yann Sommer debütiert ordentlich. Joshua Kimmich erlebt als FCB-Kapitän einen Abend zum Vergessen.

Erstes Spiel der Bayern im neuen Jahr und eine Konstante: Eric-Maxim Choupo-Moting trifft. Auch Blitz-Neuzugang Yann Sommer liefert beim 1:1 in Leipzig ein ordentliches Debüt im Münchner Kasten.

Die Noten der AZ:

YANN SOMMER, NOTE 3: Der Schweizer Nationaltorhüter feierte nur einen Tag nach seiner Vertragsunterschrift sein Debüt im Trikot des FC Bayern. Erster Ballkontakt nach 38 Sekunden, souveräner Beginn, Wurde in Halbzeit eins kaum gefordert. Stand seinen Mann, wenn gefordert. Machtlos bei Halstenbergs 1:1 aus kurzer Distanz.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 4: Bei der WM aus Frankreichs Startelf nach einem Einsatz aussortiert. Schob mächtig Frust. Setzte dies trotz Abwanderungsplänen im Sommer (FC Barcelona?) in Energie um, lieferte als Rechtsverteidiger ein passables Spiel.

DAYOT UPAMECANO, NOTE 3: Der Franzose, trauriger WM-Finalverlierer, musste in einige Laufduelle gegen RB-Stürmer Silva, kochte ihn einmal souverän im Eins-gegen-Eins ab. Riesiges Glück, dass sein Foul gegen Szoboszlai nicht mit Notbremse (=Rot) geahndet wurde. Zuvor gut, nur mit einem kleineren Aussetzer zu Beginn (Ballverlust nach Dribbling). Unglücklich auf der Linie beim 1:1.

MATTHIJS DE LIGT, NOTE 3: Als Reservist bei den Holländern mit knappem WM-Aus im Viertelfinale, überzeugte mit Ruhe und Souveränität als Anker in der Viererkette aus. Gutes Stellungsspiel, absolute Lufthoheit. Sah beim in der Entstehung kuriosen 1:1 unglücklich aus, weil zu passiv.

Kapitän Kimmich reibt sich im Mittelfeld auf

ALPHONSO DAVIES, NOTE 4: Der Turbo-Kanadier, bei der WM auch in der Vorrunde raus (allerdings nicht überraschend). musste sich als Linksverteidiger mit Offensivdrang oft gegen zwei, drei Leipziger behaupten. Schwache Hereingabe aus aussichtsreicher Position (56.).

JOSHUA KIMMICH, NOTE 5: Neuer verletzt, Müller auf der Bank – also trug der Sechser die Kapitänsbinde. Ob ihm das aus seinem "Loch" nach dem WM-Aus half? Der Herr der Standardsituationen rieb sich in Mittelfeld-Duellen auf und stopfte viele Löcher, hatte aber das 1:1 durch einen Fehlpass zu verantworten und schaltete nach einem vermeintlichen Foul an ihm zu früh ab.

LEON GORETZKA, NOTE 3: Als Co-Worker von Kimmich im zentralen Mittelfeld viel unterwegs, bis in den eigenen Strafraum als er mit dem Oberschenkel klärte. Meist in handelsüblichen Zweikämpfen gefordert. Starker Flugkopfball ins Netz - wegen Abseits zurückgepfiffen und VAR bestätigt (30.).

LEROY SANÉ, NOTE 3: Startete als Linksfuß auf der rechten Außenbahn. Schlaue Pässe meist in der Spieleröffnung, immer wieder Ausgangspunkt von Angriffen. Starker, weil öffnender Pass aus der Mitte auf Linkaußen zu Gnabry, der dann das 1:0 vorbereitete.

Torgarant Choupo-Moting trifft weiter

JAMAL MUSIALA, NOTE 4: Bayerns Schlangenfußballer, zum Nationalspieler des Jahres 2022 gewählt, mit 15 Torbeteiligungen (neun Tore, sechs Vorlagen) Topscorer dieser Bundesliga-Saison. Der 19-Jährige rein kreativ weniger auffällig als sonst, lief jedoch zahlreiche Bälle ab. Nach 68 Minuten runtergenommen.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Erhielt den Vorzug vor Coman und bestätigte Nagelsmanns Wahl. Kam über die linke Seite, machte sofort Dampf. Sein abgefälschter Schuss landete am Pfosten (8.). Dann aber eine mustergültige Flanke auf Choupo-Moting vor dessen Tor zur Führung. Agilster, gefährlichster Angreifer.

ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 2: Zehnter Startelf-Einsatz in Serie für den Mittelstürmer, der seinen Lauf aus dem Spätherbst einfach nahtlos fortsetzte. Lief perfekt ein nach Gnabrys Flanke, traf den Ball nicht ganz, dennoch drin (37.). Die wenigsten Ballkontakte in Durchgang eins, aber: Siebter Treffer im elften Ligaspiel, zwölfter in allen Wettbewerben (17 Einsätze). Job erledigt.

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Kam in der 68. Minute für Musiala, ging auf die linke Außenbahn. Der Franzose, bei der WM meist Joker, mit viel Tempo aber seine Flanken waren viel zu unpräzise.

Thomas Müller und Mathys Tel kamen für eine Bewertung zu spät.