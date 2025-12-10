Franz Beckenbauer prägte den Fußball wie kaum ein anderer – und fand seine letzte Ruhe im Perlacher Forst. Die Abendzeitung besucht den Ort, an dem der Kaiser Abschied nahm, und erzählt von stillen Momenten, schweren Jahren und den Spuren, die er in München hinterließ.

München, Heimat der Blauen und der Roten, Schauplatz großer Spiele in der Champions League, bei Welt- und Europameisterschaften. Eine Stadt, in der der Fußball Geschichte schrieb.

Beckenbauer fand im Perlacher Forst seine letzte Ruhe

Wo lebten und wirkten bedeutende Persönlichkeiten der beiden Klubs? Wo kam der Kaiser auf die Welt und wo liegt er begraben?

In einer sechsteiligen Exklusiv-Serie stellt die Abendzeitung in dieser Woche exklusiv sechs der Orte aus Kinasts Buch vor. Teil 6: Die letzte Ruhestätte des Kaisers. Friedhof am Perlacher Forst, Feld 7-A: Am Grab der Familie Beckenbauer.

Da ruht er nun, der Franz: Das Beckenbauer-Grab im Friedhof am Perlacher Forst. © oh

Beckenbauer wurde im Familiengrab beerdigt

Es war ein Abschied im kleinsten Kreis. Der Sarg, geschmückt mit bunten Rosen, dahinter Frau Heidi, die Kinder Joel und Francesca. An der Grabstelle ein Meer von Kränzen, von Bruder Walter ("Servus Bruderherz"), dem FC Bayern ("Danke Franz"), auch von Andreas Brehme ("In tiefer Trauer"). Sechs Wochen, bevor auch er starb. So war es bei der Beisetzung von Franz Beckenbauer im Januar 2024 im Familiengrab seiner Eltern, am Friedhof im Perlacher Forst. Feld 7-A, Grab 0017.

Dreimal war Beckenbauer hier, um sich selbst von seinen Liebsten zu verabschieden. 1977, 2006, 2015. Drei eh schon bedeutungsschwere Jahre. 1977 war Beckenbauer zu Cosmos New York gewechselt, während eines Karibik-Urlaubs im September erfuhr er von der unheilbaren Krankheit seines Vaters Franz: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Beckenbauer flog heim, wachte täglich am Krankenbett im Klinikum Schwabing, bis zum Tod des Vaters im November.

Stolz auf die Weltmeisterschaft im Jahr 2006: Franz Beckenbauer. © IMAGO

Beckenbauer-Mama erlebte WM in Deutschland nicht mehr

Anfang 2006, im Jahr der WM in Deutschland, starb Mama Antonie an den Folgen einer Lungenentzündung, mit 92 schlief sie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder friedlich ein. Ihr Traum, die WM noch zu erleben, erfüllte sich nicht. 2015 die Tragödie um seinen Sohn Stephan, der mit nur 46 Jahren seiner Gehirntumor-Erkrankung erlag. Direkt gegenüber den Großeltern bekam er einen eigenen Grabstein mit der Inschrift "Grazie di esistere".

Das Lied von Eros Ramazzotti, das sie auf Stefans Trauerfeier spielten. Kurz darauf folgten die ersten Berichte zu dubiosen Vorgängen um die Vergabe des Sommermärchens. Enge Weggefährten erzählten, dass Stefans Tod wie auch die Enthüllungen zur WM 2006 Beckenbauer zunehmend die Kraft raubten, gegen seine Erkrankungen anzukämpfen. Es wurde still um den Kaiser. Bis zu seinem Tod im Januar 2024. Bis dann auch er hier seine letzte Ruhe fand.

