Dreesen teilt die Sorgen von Hoeneß um Star der Bayern. "Im Zweifel müssen wir uns zusammensetzen."

Es ist der nächste Versuch von Jamal Musiala, wieder zur Normalität zurückzufinden. Sofern das für den Star des FC Bayern überhaupt möglich ist. Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend soll der 23-Jährige acht Wochen nach seinem Muskelfaserriss zum Kader gehören, das bestätigte Trainer Vincent Kompany auf der Spieltagspressekonferenz. "Er ist bereit und wahrscheinlich dabei. Ich sage ‚wahrscheinlich‘, weil wir heute noch ein Training haben und es kann immer etwas passieren", erläuterte der Belgier.

Kehrt gegen Köln ebenso zurück wie Musiala: Trainer Vincent Kompany. © Christian Kunz

Langwierige gesundheitliche Probleme

Die Hoffnung der Münchner: Musiala bleibt jetzt ohne weitere Rückschläge und findet zurück zu seiner Spitzenform. Doch Zweifel daran bleiben, denn Musiala leidet schon seit längerer Zeit an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen. In der Vorbereitung auf diese Saison war er zweimal auf dem Platz zusammengebrochen. Nach Ehrenpräsident Uli Hoeneß drückte nun auch Jan-Christian Dreesen seine Sorgen aus.

"Wir haben als Klub eine Sorgfaltspflicht für den Spieler, dass wir uns um ihn kümmern, dass seine Gesundheit an erster Stelle steht. Gleichzeitig habe ich auch eine Verantwortung für den Klub. Das ist das, was Uli zum Ausdruck gebracht hat", sagte Dreesen auf dem AZ-Sofa. Hoeneß hatte zuletzt im BR von einem "Dilemma" gesprochen. Musiala habe "eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte..."

Hoeneß und Dreesen über das Bayern-Dilemma

Den Satz beendete Hoeneß nicht, sagte dann aber: "Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand."

Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa mit Chefredakteur Michael Schilling (r.) und Chefreporter Sport Maximilian Koch (l.). © Bernd Wackerbauer

Dreesen sprang Hoeneß inhaltlich zur Seite, der Bayern-Aufsichtsrat sei mit dem Thema "sensibel umgegangen. Deswegen hoffen wir, dass Jamal zurückkommt. Wir schauen uns das an, wie das Niveau ist, auf dem er spielt. Er wird sicherlich seine Zeit brauchen, um sich weiter zu steigern - wie jeder verletzte Spieler", ergänzte Dreesen: "Und dann müssen wir uns das in aller Ruhe anschauen und bewerten und uns im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns dann alle gemeinsam und er ist der alte Jamal - oder aber, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer Jamal ist, muss man darüber sprechen."

Vertrag, Verantwortung und mögliche Konsequenzen

Die Zweifel bei Musiala bleiben. Auf die Nachfrage, ob der Offensivspieler, der zu den Topverdienern im Kader zählt und einen Vertrag bis 2030 hat, womöglich auf Gehalt verzichten könnte, antwortete Dreesen: "Wenn wir dauerhaft nicht wieder auf einem Level sind, das auch passt mit den ökonomischen Rahmenbedingungen, dann muss man halt miteinander sprechen. Nichtsdestotrotz haben wir einen Arbeitsvertrag, der gilt, und damit ist dann auch die Messe gelesen."