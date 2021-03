Doch keine Deutschland-Rückkehr: Ex-Bayer Xabi Alonso verlängert bei Real Sociedad

Der ehemalige Bayern-Star Xabi Alonso wurde zuletzt mit einer Rückkehr in die Bundesliga als Trainer von Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Daraus wird vorerst allerdings nichts - am Freitag hat der frühere Mittelfeld-Stratege seinen Vertrag bei Real Sociedad verlängert.

26. März 2021 - 17:07 Uhr | dpa/AZ

Ex-Bayer Xabi Alonso wurde zuletzt als Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. © Andreas Gebert/dpa