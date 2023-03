Doch kein ÖFB-Wechsel? Bayern-Talent Wanner im Aufgebot der deutschen U18

Zuletzt hat Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick heftig um Paul Wanner geworben. Bei der anstehenden Länderspielpause wird das Mittelfeld-Juwel des FC Bayern aber nochmal für den DFB auflaufen.

München - Paul Wanner gilt als eines der größten Talente des FC Bayern und des deutschen Fußballs. Zuletzt lief der DFB jedoch Gefahr, das hochveranlagte Mittelfeld-Juwel nach Österreich zu verlieren.

Deren Nationaltrainer Ralf Rangnick legte sich ordentlich ins Zeug, um den 17-Jährigen zu einem Wechsel zum ÖFB zu überzeugen. Nach AZ-Informationen gab es sogar schon ein gemeinsames Treffen, um Wanner mit einem langfristigen Plan bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu überzeugen. Schon im November war Wanner zu einem Perspektiv-Lehrgang des ÖFB eingeladen worden.

FC Bayern: Paul Wanner läuft im März für den DFB auf

Mit seiner Entscheidung, an welchen Verband er sich endgültig bindet, will sich der Mittelfeldspieler aber offenkundig noch Zeit lassen. Klar ist: Vorerst wird er weiter das DFB-Trikot überstreifen. Statt mit der österreichischen Nationalmannschaft Ende März an den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Aserbaidschan und Estland teilzunehmen, wurde er vom deutschen U18-Nationaltrainer Christian Wörns für die beiden Länderspiele gegen Frankreich (24. und 27. März) nominiert.

Die Regel, wonach sich ein Spieler mit seinem ersten Pflichtspieleinsatz für eine A-Nationalmannschaft festspielt, gibt es übrigens nicht mehr. 2020 lockerte die Fifa die Regularien für einen Verbandswechsel. Seitdem ist es für Spieler unter bestimmten Voraussetzungen möglich, den Verband zu wechseln, selbst wenn sie bereits ein Pflichtspiel für eine A-Nationalmannschaft absolviert haben.

Unter diesen Voraussetzung darf ein Spieler den Verband wechseln

Die Kriterien: Ein Spieler darf nicht mehr als drei Spiele (Pflicht- oder Testspiele) für einen Verband absolviert haben, das letzte Spiel muss mindestens drei Jahre her sein und der Spieler darf weder an einer EM noch an einer WM teilgenommen haben.

Unabhängig davon täte der DFB gut daran, sich die Dienste Wanners zeitnah langfristig zu sichern. ÖFB-Coach Rangnick dürfte Bayerns Mittelfeld-Juwel jedenfalls weiter genau im Blick behalten.