Die Uhr tickt: Werden die Verletzten beim FC Bayern fit für die WM?

In wenigen Wochen startet die Wüsten-WM in Katar. Wie steht es um die verletzten Nationalspieler beim FC Bayern? Koffer packen oder Winter-Pause? Ein Überblick.

München – Auf dem Platz läuft es beim FC Bayern. Inzwischen findet man sich wieder da, wo man immer sein möchte: ganz oben in der Tabelle. Dennoch ist nicht alles in Butter beim Team von Julian Nagelsmann. Immer wieder sorgen Verletzungen für Fragezeichen im Kader. Ein kleiner Überblick. Wie steht es um Manuel Neuer, Thomas Müller und Co?

Sorge Nummer 1 - Wird Manuel Neuer fit zur WM?

An den Stammtischen der Republik wird bereits geratscht: Marc-André ter Stegen oder doch Kevin Trapp? Wer soll das Tor bei der WM hüten? Bevor 80 Millionen Bundestrainer diese Entscheidung fällen, geht der Blick fast täglich auf die medizinische Abteilung des FC Bayern. Wird Manuel Neuer noch rechtzeitig fit? Am Sonntag trainierte Neuer zwar nicht mit der Mannschaft, war aber im Leistungszentrum.

FC Bayern Verantwortliche zeigen sich positiv bei Neuers Verletzung

"Ich bin optimistisch, was Manuel anbelangt. Er wird sich jetzt einfach Stück für Stück weiter ran arbeiten", sagte Oliver Kahn zum 36 Jahre alten Neuer, der in Katar seine vierte Weltmeisterschaft als deutsche Nummer 1 bestreiten möchte. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich positiv gestimmt. "Ich habe Manu heute gesehen. Er war gut drauf. Er hat gute Laune, und das zeigt, dass er auf einem guten Weg ist."



AZ-Prognose: Steht Neuer beim Spiel gegen Hertha BSC Berlin am 5. November auf dem Platz, reicht es für die WM.

Sorge Nummer 2 - Wie steht es um die Gesundheit bei Thomas Müller?

Stürmer Thomas Müller wird nicht fit. Gegen Mainz 05 fehlte er und auch beim Training am Sonntag an der Säbener Straße war er nicht dabei. Eine Coronainfektion, muskuläre Probleme sowie ein Magen-Darm-Virus bremsten ihn zuletzt aus.

"Bei Thomas haben wir die Diagnose, dass er muskulär ein kleines Problem hat", sagte Salihamidzic am Wochenende. "Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen.“ Der FC Bayern Stürmer ist klug genug, um vor der WM kein unnötiges Risiko einzugehen und sich und seinem Körper auch mal eine Pause zu gönnen.



AZ-Prognose: Müller fährt mit zur WM: Hansi Flick braucht ihn vor allem als Leader in der Kabine und neben dem Platz.

Sorge Nummer 3 - Wie schlimm ist die Verletzung von de Ligt?

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 verletzte sich Innenverteidiger Matthijs de Ligt am hinteren linken Oberschenkel. Er musste zur Halbzeit raus.

Am Sonntag machte er Regenerationstraining im Gebäude an der Säbener Straße. Ein Einsatz beim sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime und im AZ-Liveticker) scheint aber unwahrscheinlich.

Auch für ihn geht es noch um einen Platz bei der WM. Zuletzt hatte der Bayern-Verteidiger in der niederländischen Nationalmannschaft einen recht schweren Stand, sammelt mit guten Spielen aber gerade Pluspunkte.

AZ-Prognose: Verdiente Pause für de Ligt im nächsten Spiel. Nationaltrainer Louis van Gaal wird bei seinen Leistungen kaum um eine Nominierung herumkommen.

Sorge Nummer 4 - Wann kehrt Sané zurück?

Endlich mal eine wirklich gute Nachricht für die Bayern Fans. Leroy Sané war am Sonntag beim Teamtraining wieder voll dabei und scheint fit zu sein für das Inter-Spiel. Sané hatte sich gegen den SC Freiburg, einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Das Aufbautraining schlug voll an und der Nationalspieler steht vor seiner Rückkehr auf den Rasen.

AZ-Prognose: Kann Sané an seine guten Leistungen von vor der Verletzung anknüpfen, ist der WM-Stammplatz sicher.