Die Bayern-Achse für die WM: Eine Überraschung könnte es noch geben

An diesem Donnerstag lüftet Julian Nagelsmann seine letzten Geheimnisse und stellt den deutschen WM-Kader vor. Schon jetzt ist klar: Der FC Bayern bildet das Gerüst des Teams. Fährt Tom Bischof mit?

Dass Carlo Ancelotti ganz viel Stil und Gelassenheit hat, weiß jeder Fußballfan. Und so blieb sich der Italiener auch bei der Vorstellung des brasilianischen WM-Kaders treu. In aller Seelenruhe saß der Trainer der Seleção auf dem Podium und las nacheinander die Namen der nominierten Spieler vor - ohne eine Miene zu verziehen, ohne großes Tamtam. So kennt man den Mister. Das Besondere: Im Vorfeld war im Gegensatz zu anderen Nationen nichts an die Öffentlichkeit durchgedrungen, es gab echte Überraschungen. Etwa mit Routinier Neymar, der nach seiner Berufung vor Freude weinte.

Der gelassene Mister: Carlo Ancelotti, Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft. © Silvia Izquierdo

Nagelsmanns Kader fast vollständig

Solche Szenen wird es bei der deutschen Nationalmannschaft eher nicht geben. Wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Donnerstag (ab 13 Uhr) am DFB-Campus in Frankfurt am Main offiziell seinen WM-Kader beruft, ist fast das ganze Aufgebot schon bekannt. Etliche Telefonate zwischen dem DFB-Coach und den Spielern, die es ins Aufgebot geschafft haben oder kein Ticket bekommen, wurden bereits publik. Inzwischen erhielt nach AZ-Informationen auch Bayern-Talent Lennart Karl die Zusage, dass er bei dem Turnier dabei ist. Ob Nagelsmann trotzdem noch überraschen wird? Vielleicht mit Bayern-Profi Tom Bischof?

Rückt er noch ins Aufgebot? Tom Bischof (r.). © Tom Weller

Bayern-Block als Gerüst der DFB-Elf

Sicher ist schon jetzt, dass der Münchner Block im DFB-Team wie schon bei den vergangenen Turnieren der größte sein wird. Rückkehrer Manuel Neuer soll als Stammtorhüter ins Turnier gehen, sofern seine lädierte Wade mitspielt. In der Abwehrmitte ist Jonathan Tah gesetzt, auf der rechten Seite Kapitän Joshua Kimmich. Im defensiven Mittelfeld hat Aleksandar Pavlovic seinen Platz sicher, neben dem 22-Jährigen könnte Leon Goretzka spielen. Und in der Offensive gibt es mit Karl und Jamal Musiala ebenfalls reichlich Bayern-Power.

Historische Bedeutung der Bayern-Achse

"Bayern spielt national und international eine Top-Saison, sie verkörpern eine großartige Mentalität", sagte Nagelsmann im März: "Das betrifft die Trainer, aber auch die Spieler. Deswegen greifen wir gerne auf diesen Block zurück." Die Bayern-Achse soll das Nationalteam wie schon bei großen Erfolgen in der Vergangenheit weit bringen - etwa 1974 oder 2014, als Deutschland Weltmeister wurde. "Aus der Historie heraus ist es auf jeden Fall wichtig. Vor allem, wenn sie jetzt diesen positiven Schwung mitnehmen, kann es eine Säule sein", meinte auch Bastian Schweinsteiger, WM-Held von 2014, in der AZ.

Teil der Bayern-Achse 2014: ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. © Rolf Vennenbernd

Übrigens: Sollten zusätzlich Bischof und Ersatztorhüter Jonas Urbig nominiert werden, stünden sogar neun Bayern-Profis im WM-Kader. Das gab es noch nie. Mit dem derzeit verletzten Serge Gnabry wären es womöglich sogar zehn Münchner gewesen. Doch der 30-jährige Offensivstar musste wegen einer schweren Muskelverletzung für das Turnier absagen.

Bayern-Spieler in allen Mannschaftsteilen

Und doch: Mit Neuer im Tor, Tah und Kimmich in der Abwehr, Pavlovic und Goretzka im Mittelfeld sowie Musiala und Karl in der Offensive wären in jedem Mannschaftsteil Bayern-Spieler vertreten. Das kann Sicherheit geben. Die Automatismen, die sie von Trainer Vincent Kompany aus dem Verein kennen, können sie aufs Nationalteam übertragen. Auch Nagelsmann setzt gern auf eine Pressingtaktik.

Ob die Bayern-Achse für eine erfolgreiche WM sorgt? Eine Garantie ist sie jedenfalls nicht. Auch beim Aus in der Vorrunde 2018 und 2022 stellten die Münchner die meisten Spieler im Kader. Im Tor stand jeweils: Manuel Neuer.