Diagnose da: Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern zum Jahresabschluss

Die Verletzungssorgen beim FC Bayern werden einfach nicht weniger. Beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart musste Kingsley Coman vorzeitig ausgewechselt werden. Jetzt ist die Diagnose da: Der Franzose erlitt einen Muskelfaserriss.

München/Stuttgart - Bittere Nachrichten für den FC Bayern: Kingsley Coman, der sich zuletzt in sehr guter Form befunden hatte, fällt verletzt aus. Das teilten die Münchner am Mittwochmittag mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Demnach zog sich der Franzose beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart (5:0) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Das ergab die Untersuchung durch die medizinische Abteilung. Damit wird Coman dem FC Bayern im letzten Spiel des Jahres fehlen. Am Freitagabend treffen die Münchner auf den VfL Wolfsburg.

Coman war in der 25. Minute in einen Zweikampf mit Stuttgarts Konstantinos Mavropanos gegangen und griff sich danach sofort an den rechten, hinteren Oberschenkel. Coman wurde ausgewechselt, für ihn kam Leroy Sané in die Partie.

Verletzungssorgen beim FC Bayern

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich bereits kurz nach der Partie zu Coman. Der 25-Jährige habe demnach bereits schon einige Minuten vor seiner Auswechslung über Probleme am Oberschenkel geklagt. Diese hätten sich kurz darauf allerdings wieder gelegt, weshalb man sich zunächst gegen eine Auswechslung entschied. "Natürlich vertrauen wir da dem Spieler. Hinterher ist man immer schlauer", meinte Nagelsmann weiter.

Die Verletzungssorgen bei den Bayern werden damit immer größer. In Stuttgart hatten bereits Joshua Kimmich, Eric Maxim Choupo-Moting, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Marcel Sabitzer und Josip Stanisic gefehlt. Jamal Musiala war aufgrund eines gebrochenen Mittelhandknochens zwar angeschlagen, konnte allerdings mit einer Schiene spielen.