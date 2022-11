DFL-Chefin freut sich über den "Mané-Effekt" nicht nur beim FC Bayern

Der Jubel war groß in München, nachdem Sadio Mané an die Isar gewechselt war. Auch DFL-Chefin Donata Hopfen stimmt in das Jubellied ein und freut sich über Reichweitengewinne.

01. November 2022 - 17:36 Uhr | AZ/sid