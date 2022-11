Deutschland-Star Thomas Müller privat: Karriere, Frau, Kinder – alle Infos zum Urgestein des FC Bayern

Thomas Müller ist Publikumsliebling beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft und kann auf eine bisher sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Doch was ist eigentlich privat über den Kicker des Rekordmeisters bekannt? Hat er Kinderpläne mit seiner Frau Lisa?

Thomas Müller wurde am 13. September 1989 in Weilheim, einer Stadt in Oberbayern, geboren. Seine Fußballkarriere begann beim Dorfverein TSV Pähl, doch schon früh zog es ihn zu seinem heutigen Verein – dem FC Bayern München.

Thomas Müller: Der Weg zum Stammspieler beim FC Bayern

Im Jahr 2000 wechselte er vom TSV Pähl in die D-Jugend des FC Bayern, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Nach der Bundesliga-Meisterschaft mit den A-Junioren 2007 wurde er 2008 zur Neugründung der 3. Liga in den Kader der zweiten Mannschaft berufen. Zeitgleich trainierte er bereits mit dem Bundesliga-Kader der Bayern.

Sein Debüt bei den Profis feierte er am 15. August 2008 beim 2:2 Heimspiel gegen den Hamburger SV, in der Champions League kam er erstmals am 10. März 2009 beim Spiel gegen Sporting Lissabon zum Einsatz. In der Saison 2009/2010 avancierte er unter Louis van Gaal zum Stammspieler und holte mit seinem Team die deutsche Meisterschaft sowie den DFB Pokal.

Thomas Müller bei der Pressekonferenz. © imago/VCG

Thomas Müllers Erfolge mit dem FC Bayern München

Auch Jupp Heynckes schenkte dem Offensivspieler in der Saison 2011/12 das Vertrauen, in der allerdings mit drei zweiten Plätzen nur das "Vize-Triple" geholt wurde. Der Rest ist glorreiche Bayern-Geschichte: In der Folgesaison gewann er mit dem Rekordmeister als erste deutsche Mannschaft das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Seitdem holten die Bayern um Thomas Müller jedes Jahr die Meisterschale und gewannen drei mal den DFB-Pokal. Am 10. Spieltag der Bundesligasaison 2019/20 absolvierte er beim 1:5 in Frankfurt seine 500. Partie für die Münchner. In der selben Saison holte er mit dem FC Bayern unter Hansi Flick zum zweiten Mal das Triple.

Thomas Müller: Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2024

Im Mai 2020 verlängerte Thomas Müller seinen Vertrag beim FC Bayern München bis zum 30.Juni 2024. "Gut zwei Drittel meines Lebens bin ich jetzt schon beim FC Bayern, da kann man nicht sagen, dass ich den Verein begleite oder er mich – sondern wir kämpfen füreinander. Dieser Verein ist für mich nicht einfach irgendein Arbeitgeber", äußerte er sich dazu.

Thomas Müller als Nationalspieler: Auszeichnungen und WM-Titel

Doch bekannterweise konnte Thomas Müller nicht nur auf Klubebene Erfolge erzielen. Bei seiner ersten WM 2010, die die deutsche Nationalmannschaft auf dem dritten Platz beendete, war er der erfolgreichste deutsche Torschütze, wurde zwei mal zum "Man of the Match" gewählt und erhielt mit fünf Toren und drei Vorlagen den Goldenen Schuh als Torschützenkönig sowie die Auszeichnung als bester junger Spieler.

Weniger erfolgreich verlief die Europameisterschaft 2012 – im Gegensatz zur Qualifikation für die selbige – in der er kein einziges Tor einleitete oder schoss. Im Halbfinalspiel gegen Italien verlor die deutsche Nationalelf 1:2 und schied damit aus dem Turnier.

Bei der anschließenden WM 2014 in Brasilien ist Müller auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Mit fünf Toren hatte der Ur-Bayer maßgeblichen Anteil am Gewinn des WM-Titels. Im Finale stand Müller über die gesamten 120 Minuten gegen Argentinien auf dem Platz. Am Ende gewann das DFB-Team durch ein Tor von Mario Götze in der 113. Minute mit 1:0 und wurde zum vierten Mal Weltmeister.

Keine Tore für Thomas Müller bei EM 2016 und WM 2018

Bei der Europameisterschaft in Frankreich 2016, bei der die Nationalmannschaft als Titelfavorit angetreten ist, lief es für Müller nicht mehr so erfolgreich. Der 31-Jährige stand zwar in jedem Spiel in der Startelf, konnte aber keinen eigenen Treffer verbuchen. Im Halbfinale war nach der 0:2 Niederlage gegen Gastgeber Frankreich das Turnier für die Mannschaft von Joachim Löw vorzeitig beendet.

Eine der größten Enttäuschungen seiner Karriere erlebte Müller bei der WM 2018 in Russland. Das DFB-Team musste nach einer 0:2 Niederlage im entscheidenden Spiel gegen Südkorea bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten. Für Müller persönlich verlief das Turnier ebenfalls enttäuschend. Nach der torlosen EM 2016, konnte der Offensivspieler auch bei der Weltmeisterschaft kein eigenes Tor beisteuern und musste gegen Südkorea sogar auf der Bank Platz nehmen.

Thomas Müller im Dress der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018. © imago/Contrast

Thomas Müller: Plötzliches Aus bei der Nationalmannschaft

Nach der enttäuschend verlaufenen WM stieg der Druck sowohl auf die Mannschaft als auch vor allem auf Bundestrainer Joachim Löw erheblich. Im März 2019 zog er schließlich Konsequenzen und begann mit dem notwendigen Umbruch. Einer der Leidtragenden der Neuausrichtung der Nationalmannschaft war Thomas Müller, der neben Jérôme Boateng und Mats Hummels vom Bundestrainer aussortiert wurde.

Joachim Löw nominiert Thomas Müller für die Europameisterschaft

Für die Europameisterschaft 2020, die Corona-bedingt im Sommer 2021 stattfand, wurde Müller ebenso wie Hummels nach mehr als zweijähriger Unterbrechung wieder für die Nationalmannschaft nominiert. In den ersten beiden Gruppenspielen gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) stand Müller jeweils in der Startelf. Gegen Ungarn (2:2) hatte das Bayern-Urgestein mit Knieproblemen zu kämpfen und wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Beim Achtelfinal-Aus in England stand er wieder in der Startelf, verpasste aber kurz vor Schluss die Möglichkeit zum Ausgleich und konnte das Ausscheiden nicht verhindern.

Thomas Müller bei der WM 2022 in Katar

Löw-Nachfolger Hansi Flick baut bei der WM 2022 in Katar ebenfalls auf die Qualitäten Müllers. Vor dem Turnier hatte der Routinier zwar länger mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und fiel beim FC Bayern über Wochen hinweg aus. Pünktlich zum Turnier-Auftakt war er aber wieder in Form. "Er hatte genug Zeit, sich fit zu machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er nicht fit ist. Wir wissen, was er für eine Qualität hat. Das wird er zeigen", meinte Flick.

Thomas Müllers Wohnort: Wo lebt der Fußball-Star?

Privat läuft es für Thomas Müller schon seit vielen Jahren perfekt. Seit November 2009 ist Müller mit seiner Jugendliebe Lisa verheiratet, die als professionelle Pferdezüchterin und Dressurreiterin aktiv ist. Mittlerweile besitzen die Müllers in Otterfing in der Nähe von München einen eigenen Reiterhof. Unweit des Reitstalls hat das Ehepaar vor wenigen Jahren ihr Traumhaus gebaut.

Sie besitzen eine Reitanlage südlich von München in der Gemeinde Otterfing: Thomas Müller und seine Frau Lisa. © imago/Sven Simon

Frau von Thomas Müller: Lisa Müller ist professionelle Reiterin

Lisa nimmt inzwischen an nationalen und internationalen Turnieren teil. In der Dressur-Weltrangliste der FEI (Fédération Equestre Internationale) befindet sie sich derzeit auf Platz 409 (Stand: 20.04.2022). Auch Thomas hat seine Liebe für den Reitsport entdeckt, wie seine Ehefrau Lisa bestätigt: "Thomas ist im Pferdesport angekommen. Er reitet echt gut."

Thomas Müller privat: Möchte er Kinder mit seiner Frau Lisa?

Kinder hat das Paar noch keine. 2018 äußerte sich Thomas Müller gegenüber "Bunte" diesbezüglich: "Unsere Tiere sind wie unsere Kinder und davon haben wir gerade sehr viele, die wir betreuen dürfen."