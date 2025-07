Der schwere Stand der Talente: Bayerns Wanner soll erneut verliehen werden

Beim FC Bayern setzen sich nur wenige Youngster durch. Wanner vor erneuter Leihe, Karl erhält eine Chance.

Eines der vielversprechenden Talente des FC Bayern ist nach einem Jahr schon wieder weg. Nestory Irankunda, der 19-jährige Stürmer aus Australien, wird vom FC Bayern nach England in die zweite Liga zum FC Watford wechseln. Rund drei Millionen Euro nehmen die Münchner für Irankunda ein, nachdem sie im Sommer 2024 ähnlich viel für ihn gezahlt hatten. Bayern soll zudem eine Rückkaufoption besitzen und an einem möglichen Weiterverkauf des Angreifers beteiligt werden.

Irankunda bestritt lediglich 15 Regionalliga-Spiele für Bayern (vier Tore), in der vergangenen Rückrunde war er in die Schweiz an Grasshopper Club Zürich verliehen. "Es war eine wirklich harte Entscheidung", sagte Irankunda bei Sky, er sei "dankbar für die Chance, die mir der FC Bayern gegeben hat". Dankbar, das schon. Aber letztlich eben doch: chancenlos. Und so geht es vielen Nachwuchskräften bei den Münchnern. Der schwere Stand der Talente.

Frans Krätzig, Arijon Ibrahimovic und Gabriel Vidovic etwa hat Bayern in diesem Sommer ebenfalls abgegeben, Adam Aznou könnte der Nächste sein. Der technisch begabte Linksverteidiger kam bei der Klub-WM nur acht Minuten zum Einsatz im Team von Trainer Vincent Kompany, er würde gerne wechseln. Und das, obwohl mit Alphonso Davies und Hiroki Ito zwei Linksverteidiger noch viele Monate ausfallen.

Doch Aznou sieht keine Perspektive, Kompany zieht ihm Raphael Guerreiro und Josip Stanisic vor. "Ich möchte spielen", sagte der 19-Jährige zuletzt: "Wenn ich bei Bayern keine Spielminuten bekomme, werden wir eine Lösung suchen müssen." Ein Transfer nach Spanien zum FC Getafe war vergangene Woche im Gespräch, konkret wurde es aber noch nicht.

Gleiches gilt für Paul Wanner. Der 19-jährige Deutsch-Österreicher, der in den vergangenen beiden Spielzeiten an die SV Elversberg und dann an den 1. FC Heidenheim verliehen war, wird nach AZ-Informationen von mehreren Bundesligisten umworben, darunter der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen mit Coach Horst Steffen, den Wanner aus Elversberg kennt.

Eine Entscheidung ist in den kommenden Wochen zu erwarten, es wird wohl wieder auf eine Leihe hinauslaufen, wie die AZ erfuhr. Nachvollziehbar – denn Spielpraxis würde Wanner im offensiven Bayern-Mittelfeld kaum bekommen.

Und Lennart Karl? Der 17-Jährige, bei der Klub-WM immerhin mit einem 45-minütigen Einsatz gegen Auckland City, soll laut "Kicker" die Rolle als Vertreter von Michael Olise im rechten Mittelfeld einnehmen. Dies wäre keine schlechte Perspektive für den Youngster, der von Michael Ballack beraten wird.

Klar ist: Für den gesamten Campus, die Trainer und Spieler dort, wäre es wichtig, wenn sich nach Stanisic, Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic mal wieder ein Eigengewächs bei den Profis etabliert.