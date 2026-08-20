Der Kane-Knackpunkt: Daran hakt nach AZ-Infos die Verlängerung

Bayerns Topstürmer soll in Kürze einen neuen Vertrag unterschreiben – die Frage lautet: Für wie lange? Nach AZ-Informationen wollen die Münchner um zwei Jahre verlängern, der Engländer um drei.

Harry Kanes Vater Pat war der Erste aus der Familie des Engländers, der den Goldenen Schuh von seinem Sohn in die Hand bekam. Er betrachtete ihn von allen Seiten und kam zu dem Schluss: Eine ziemlich schöne Trophäe! Da waren sich die Kanes am Dienstagnachmittag im Museum der Allianz Arena einig, auch Ehefrau Katie, die Kinder, Mutter Kim und Bruder Charlie, die den Bayern-Stürmer begleiteten.

Mit Wasser wurde kurz auf die zweite Golden-Shoe-Auszeichnung nach 2024 angestoßen, ehe es für Familie Kane geschlossen nach Hause ging. Es war ein weiterer gelungener Tag in Kanes Wahlheimat München – und bestimmt nicht der Letzte.

Torjäger-Selfie: Luca Toni (l.) mit Kane. © Christoph Lother

Bayern und Kane wollen verlängern

"Ich glaube, er fühlt sich wohl. Wir sind superhappy, dass er bei uns ist", sagte Sportvorstand Max Eberl über Kane, der in Kürze über Vertragsende 2027 hinaus bei Bayern verlängern soll. "Jetzt gilt's dann halt, die Modalitäten zu klären, die beim Fußball auch dazugehören. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind nicht so schlecht." Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte: "Wir haben immer gesagt, dass wir das in gemeinsamer Gelassenheit angehen."

Bayerns Tormaschine Kane. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

In "dieser oder der nächsten Woche" werde man wohl miteinander sprechen, hatte Kane selbst am Montag gesagt. Vater Pat und Bruder Charlie sind diejenigen, die ihn als Berater unterstützen. Wie die AZ erfuhr, gibt es bei den Verhandlungen mit Kane einen Knackpunkt: Der FC Bayern würde gern um weitere zwei Jahre bis 2029 mit dem 33-Jährigen verlängern, Kane selbst am liebsten um drei Jahre bis 2030. Eine Verlängerung um zwei Jahre mit Option auf ein drittes Vertragsjahr ist kein Szenario, das die Münchner anstreben. Es muss also noch verhandelt werden.

Familienidylle in München

Dass es letztlich zu einer Einigung mit Kane kommt, gilt als höchst wahrscheinlich. Beide Seiten schätzen sich enorm, Kanes Familie genießt das Leben in München und in ihrem Anwesen in Baierbrunn. Zudem sieht der Stürmer im Bayern-Team von Trainer Vincent Kompany die große Chance, die Champions League zu gewinnen. Die Fans verehren ihn. Wo würde er sonst dieses Gesamtpaket bekommen?

Uli Hoeneß mit Kane. © IMAGO/Mladen Lackovic

"Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß jüngst über Kane. Der Engländer stehe "beim FC Bayern in einer Linie mit Sturmlegenden wie Gerd Müller oder Karl-Heinz Rummenigge", lobte Präsident Herbert Hainer. Und Vorstandschef Dreesen sprach von einer "historischen Dimension". Kane habe als "echter Weltklassespieler den FC Bayern und die Bundesliga auf ein neues Niveau gehoben". Übrigens auch deshalb, weil der Angreifer einen tollen Charakter hat, total bodenständig und bescheiden auftritt.

Kane und der Traum vom Ballon d'Or

Ebenfalls wichtig: Kane hat bei Bayern die Chance, den Ballon d'Or zu gewinnen. Die Auszeichnung wird am 26. Oktober in seiner Heimatstadt London vergeben, Kane gilt als Topfavorit. "Nur Lionel Messi hat jemals mehr Tore in einer Saison erzielt als Harry Kane. Du hast den Goldenen Schuh gewonnen, warst für England bei der WM der Topscorer.Wer sonst sollte den Ballon d'Or gewinnen? Wer sonst außer Harry?", sagte England-Ikone Rio Ferdinand. Für Dreesen ist Kane "ein perfekter Spieler. Er hat eine außergewöhnliche Saison gespielt, er hat auf jeder Bühne dieser Welt brilliert."

Kylian Mbappé, der Superstar von Real Madrid. © IMAGO/Norbert SCHMIDT

Ob das reicht, um sich gegen Topstars wie Kylian Mbappé oder Rodri durchzusetzen? "Natürlich wäre es fantastisch, wenn es klappen würde. Aber das liegt nicht in meiner Macht", sagte Kane: "Es wir noch eine Menge Diskussionen geben. Aber am Ende habe ich letzte Saison alles getan, was ich tun konnte – es war bei Weitem meine beste Saison." Klar ist: Noch deutlich vor der Ballon-d'Or-Gala soll der neue Kane-Vertrag unterschrieben sein.