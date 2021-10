Der FC Bayern München weiht neues Clubheim ein

Der FC Bayern hat einen neuen Treffpunkt für seine Anhänger. Mit "*1900" wurde das Clubheim eingehweit.

München - Der FC Bayern München hat sein neues Clubheim eingeweiht. Die Vereinsgaststätte "*1900" soll Treffpunkt für Anhänger des deutschen Fußball-Rekordmeisters werden.

Herbert Hainer über neues Clubheim: "FC Bayern-Treff für Leib und Seele"

"Wir freuen uns sehr, unseren Fans nun diese neue Begegnungsstätte bieten zu können - das Clubheim *1900 soll ein FC Bayern-Treff für Leib und Seele sein, ein Wohnzimmer, in dem sich alle wohlfühlen", sagte Präsident Herbert Hainer am Donnerstag am FC Bayern Campus im Norden Münchens in Anwesenheit des Vorstands um dessen Vorsitzenden Oliver Kahn.

Über 4.000 Mails mit Namensvorschlägen gingen bei einer Ausschreibung unter den Mitgliedern ein. Von den vier Begriffen, die in die Endauswahl gekommen waren, setzte sich "*1900" durch. Der Name soll an die Gründung des Vereins am 27. Februar im Jahr 1900 erinnern.