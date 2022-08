Der Boss legt beim FC Bayern los: Wer muss jetzt für Matthijs de Ligt weichen?

Matthijs de Ligt drängt am Sonntag gegen Wolfsburg in die Startelf des FC Bayern. Wer muss seinen Platz für den neuen Abwehr-Leader räumen?

München - Sonntag, 17.30 Uhr, die Allianz Arena in München-Fröttmaning – und ein Mann im Fokus: Matthijs de Ligt (22), der neue Abwehrstar des FC Bayern, drängt im ersten Heimspiel dieser Saison in die Startelf, nach zwei Jokereinsätzen im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) und zum Liga-Start gegen Eintracht Frankfurt (6:1) will er sich den eigenen Fans nun endlich von Beginn an präsentieren. Der Boss legt los!

"Wir haben uns einfach so entschieden, weil Lucas und Upa das sehr gut gemacht haben in der ersten Halbzeit in Leipzig. Da gab es jetzt keinen Grund, was zu ändern", hatte Trainer Julian Nagelsmann noch am Freitag in Frankfurt erklärt, als Lucas Hernández (26) und Dayot Upamecano (23) in der Innenverteidigung aufliefen.

De Ligt wurde erst in der 82. Minute für Hernández eingewechselt, weil er körperlich noch Rückstand hatte.

De Ligt soll die Abwehr dirigieren wie zuletzt Alaba

"Spieler müssen die Voraussetzung haben, maximale Leistung zu bringen", sagte Nagelsmann: "Matthijs hatte einfach weniger Training als die anderen Spieler, weil er bei Juventus nur vier Tage Vorbereitung hatte, als unsere Spieler schon neun Tage hatten. Die fünf, sechs Tage hat er jetzt bald aufgeholt – und dann ist er natürlich ein Kandidat."

Für die Startformation, versteht sich. Denn die Münchner haben immerhin 67 Millionen Euro an Juventus Turin gezahlt, um de Ligt zu verpflichten. Der Niederländer soll die Defensive organisieren, dirigieren, lautstark anführen. Dies war David Alaba (30) stets prächtig gelungen, ehe er 2021 zu Real Madrid wechselte, wo ihm das seitdem auch stets prächtig gelingt.

"Er war bereits als Jugendlicher ein Führungsspieler"

Bei Bayern hingegen hatte in der vergangenen Saison ein solcher Leader sichtlich gefehlt. De Ligt ist genau die passende Antwort darauf. "Matthijs passt mit seiner Professionalität, seiner Gier und mit seinem wunderbaren Charakter zu unserer Mannschaft wie zu unseren Ambitionen. Er wird beim FC Bayern eine wichtige Rolle auf dem Platz und neben dem Platz einnehmen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den Transfer: "Er war bereits als Jugendlicher ein Führungsspieler bei Ajax Amsterdam, und er ist mit seinen 22 Jahren auf dem hohen Niveau, auf dem er sich bewegt, immer noch entwicklungsfähig."

Seine Defizite im Bereich Fitness hat de Ligt inzwischen aufgeholt. Am eigentlich trainingsfreien Montag absolvierte er ein hartes Extra-Programm mit vielen Sprints und Läufen, am Dienstag und Mittwoch trainierte er ganz normal mit dem Team.

Wer muss für de Ligt weichen?

Und stand bei einigen Spielformen in der ersten Elf. Die Frage ist nun: Wer muss kurzfristig, aber auch mittelfristig für de Ligt weichen?

Speziell Upamecano, der keine gute Premierensaison bei Bayern erlebte, zeigte sich in den ersten Partien dieser Spielzeit stabil. Der Franzose agierte stark im Zweikampf und sicher im Passspiel. Ihm unterliefen keine Stellungsfehler. Genau deshalb hatte Bayern ihn 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig geholt. Nagelsmann schätzt Upamecanos Qualitäten sehr.

Mit de Ligt und Upamecano hätte Nagelsmann allerdings zwei Rechtsfüße in der Abwehrmitte. Hernández, bekanntermaßen Linksfuß, wäre die Alternative zu Upamecano. Es ist ein spannendes Duell zwischen den Franzosen – nicht nur für Sonntag, sondern für die kommenden Monate.

In Frankfurt für Lucas Hernández eingewechselt, nun drängt er in die Startelf: Matthijs de Ligt (r.). © firo/Augenklick

Rechts in der Viererkette ist aktuell Benjamin Pavard gesetzt (26), der sowohl im Supercup als auch gegen die Eintracht ein Tor erzielte. Neuzugang Noussair Mazraoui (24) muss sich steigern, um Pavard zu gefährden. Links führt freilich kein Weg an Alphonso Davies (21) vorbei, dem schnellsten Spieler der Bundesliga und einem der besten Linksverteidiger Europas.

Nianzou spielt aktuell keine Rolle

Ein anderer Youngster hat es hingegen sehr schwer im Moment: Tanguy Nianzou (20). Der Franzose stand noch keine Sekunde auf dem Platz, er ist in der Hierarchie der Innenverteidiger nur auf Platz vier hinter de Ligt, Upamecano und Hernández zu finden.

Ob Bayern Nianzou bis zum Ende der Transferperiode am 1. September doch noch verleihen wird?