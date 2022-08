Nach Knie-OP: Bayerns Leon Goretzka nimmt Lauftraining auf

Leon Goretzka arbeitet nach seiner Knie-Operation an seinem Comeback: Am Mittwoch absolvierte der Mittelfeldspieler des FC Bayern eine Laufeinheit an der Säbener Straße.

10. August 2022 - 12:55 Uhr | AZ/dpa

Leon Goretzka trainiert wieder auf dem Rasen. (Archivbild) © IMAGO / Sven Simon