Denzel Dumfries: Wäre der Shootingstar der EM einer für den FC Bayern?

Denzel Dumfries sorgt mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft für Furore. In das System von Julian Nagelsmann würde der 25-Jährige perfekt passen – die Münchner sollen wohl bereits Interesse an dem Shootingstar zeigen.

München – Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach einem Spieler für die rechte Außenbahn, vor allem weil Neu-Coach Julian Nagelsmann ein System mit einer Dreierkette priorisiert.

Bereits bei seinen vorherigen Stationen in Leipzig und Hoffenheim sorgte der 33-Jährige mit seiner taktischen Flexibilität für Aufsehen und ließ oft im 3-5-2 oder 3-4-3 spielen. Bei der aktuell laufenden EM sticht besonders ein Spieler hervor, der perfekt in das Nagelsmann-System passen würde: Denzel Dumfries.

Dumfries an allen Toren der Niederlande beteiligt

Die Niederländer erzielten bisher fünf Treffer in zwei Spielen – an allen war der für viele zuvor noch relativ unbekannte Dumfries beteiligt. Beim 3:2-Sieg gegen die Ukraine leitete er die ersten zwei Tore durch seine spektakulären Angriffe über die rechte Seite ein, den entscheidenden Siegtreffer erzielte er höchstpersönlich per Kopf mit seinem ersten Länderspieltor.

Das zweite folgte nur wenige Tage später, auch gegen Österreich war es der 25-Jährige, der für die Entscheidung sorgte. Einen Konter vollstreckte der Kapitän der PSV Eindhoven zum 2:0-Endstand. In der ersten Halbzeit holte er bereits einen Elfmeter gegen David Alaba heraus, den Memphis Depay zum 1:0 verwandelte.

Wijnaldum überrascht von Dumfries Entwicklung

"Wir sind wirklich überrascht, dass er so gut spielt", sagte Kapitän Georginio Wijnaldum nach dem Spiel: "In unserem System hat er mehr Freiheiten, nach vorne zu gehen." Seit 2018 spielt Dumfries für Eindhoven und ist dort in der Viererkette als Rechtsverteidiger gesetzt. In der vergangenen Saison kam er in der niederländischen Eredivisie auf zwei Tore und sechs Vorlagen.

Bei der Nationalmannschaft hingegen profitiert der gebürtige Rotterdamer von einem Wechsel auf ein 3-5-2-System, den der Bondscoach Frank de Boer vor Turnierbeginn vornahm. Eine taktische Grundordnung. in der seine offensiven Qualitäten noch besser zur Geltung kommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bericht: Bayern hat bereits Kontakt zum Berater von Dumfries aufgenommen

Könnte Dumfries eine ähnliche Rolle möglicherweise in Zukunft auch beim FC Bayern einnehmen? Hasan Salihamidzic beobachtet den 25-Jährigen wohl ganz genau. Laut "Sky" soll Bayerns Sportvorstand offenbar bereits vor dem Turnier Kontakt zu dessen Berater Mino Raiola aufgenommen und sein Interesse hinterlegt haben.

In Eindhoven hat Dumfries noch einen Vertrag bis 2023, besitzt aber wohl eine Ausstiegsklausel von 15 Millionen Euro. Eine Summe, die den Münchnern, trotz der Ankündigung auf weitere hohe Transferausgaben verzichten zu wollen, wohl kaum Schmerzen bereiten dürfte – erst recht angesichts der Leistungen des Shootingstars bei der derzeit noch laufenden EM.