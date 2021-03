Den Bomber im Visier: Lewandowski jagt Müller - und adelt Haaland

Mit seinen Ligatreffern 29, 30 und 31 kommt Bayerns Topstürmer Robert Lewandowski der 40-Tore-Bestmarke von Gerd Müller immer näher. "Er hat ein Sonderlob verdient", sagt Hansi Flick.

München - Nachdem er seine Legendjagd fortgesetzt hatte, gab es für Bayerns Tormaschine erstmal Streicheleinheiten. Trainer Hansi Flick nahm Robert Lewandowski in den Arm, drückte ihn fest an sich. Dann schwärmte er von seinem Topstürmer. "Lewa hat vollstreckt, dafür ist er da. Er hat ein Sonderlob verdient", sagte Flick: "Wie alle anderen."

Lewandowski mit Hattrick gegen Dortmund

Und doch: Lewandowski ragte im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund wieder einmal heraus. Drei Treffer (26., 44./Foulelfmeter und 90.) steuerte der nimmersatte Lewy zum 4:2-Sieg bei, dank seiner Saisontore Nummer 29 bis 31 ist der Pole nur noch neun Treffer von Gerd Müllers legendärer Bestmarke aus der Saison 1971/72 entfernt. Lewandowski nimmt den Bomber tatsächlich ins Visier!

"Ich habe den Rekord nicht im Kopf", sagte der Bayern-Star im ZDF, "das ist noch zu früh. Es sind noch neun Tore, nicht nur neun Tore." In der ewigen Rangliste der Bundesliga-Knipser liegt Lewandowski als Dritter (267 Tore) nur noch einen Treffer hinter Schalke-Ikone Klaus Fischer (268), an der Spitze thront Bomber Gerd (365). Schafft Lewy, der im August 33 Jahre alt wird, sogar noch Platz eins?

Zahlen eines Weltfußballers

Seine 31 Tore nach nur 24 Spielen sind schon jetzt eine Bestmarke, die in 52 der 57 Bundesliga-Spielzeiten zur Torjägerkanone gereicht hätte. Im 14. Ligaspiel gegen den BVB traf Lewandowski zum 20. (!) Mal - so oft war noch nie ein Profi gegen seinen Ex-Klub erfolgreich. Zahlen eines Weltfußballers. "Robert hat über Jahre bewiesen, was er für ein Weltklassespieler ist", schwärmte Flick weiter: "Er hat eine wahnsinnige Quote, auch in diesem Jahr", sagte Flick.

Dortmunds Sturmjuwel Erling Haaland, dem zwei frühe Treffer gelangen (2., 9.), ehe er später angeschlagen raus musste, habe ebenfalls große Qualitäten, so Flick, aber Lewandowski eben eine unglaubliche Konstanz.

Lob für Haaland

Deshalb traut der Bayern-Coach seinen Topangreifer die 40-Tore-Bestmarke zu. "Letztendlich ist für Robert wichtig, dass die Mannschaft Erfolg hat. Und wenn dabei der Rekord fällt, dann ist es umso schöner", sagte Flick. Mit Leistungen wie gegen Dortmund sollte Lewy das historische Kunststück schaffen. Und der Generation um Haaland ein gewaltiges Erbe hinterlassen. "Er hat gezeigt, dass er riesiges Potenzial hat. Er ist immer torhungrig, ein großartiger Spieler", sagte Lewandowski über BVB-Gigant Haaland, "er spielt nicht, als wäre er erst 20. Er hat eine große Zukunft."

Ein riesiges Kompliment. Haaland verlor das Wettschießen zwar knapp mit 2:3, doch er zeigte einmal mehr, dass er alles mitbringt, um Lewandowski bei Bayern irgendwann beerben zu können.