Liga-Rekord: Freiburger Schmid zieht mit Bayern-Legende Ribéry gleich

Mit einer Video-Botschaft hat Bayern-Legende Franck Ribéry seinem Landsmann Jonathan Schmid vom SC Freiburg gratuliert. Gemeinsam mit Ribéry ist Schmid nun der Franzose mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga.

Freiburg/München - Christian Streich forderte es – und Franck Ribéry lieferte: Jonathan Schmid vom SC Freiburg erhielt nach seinem Rekordspiel Glückwünsche von prominenter Stelle. "Hallo Monsieur Streich und hallo Jonathan", sagte Ribéry in einer vom SC Freiburg in den sozialen Netzwerken verbreiteten Grußbotschaft: "273 Bundesliga-Spiele. Wahnsinn. Das schaffen nur die Besten. Viele Grüße nach Freiburg."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Schmid schloss am Samstag mit seinem 273. Einsatz in Deutschlands Eliteliga zum ehemaligen Bayern-Profi auf. Gemeinsam mit Ribéry ist er nun der Franzose mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga. "Auf jeden Fall freut es einen, wenn man von so einem Spieler eine Nachricht bekommt", sagte der Freiburger nach der 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig bei "Sky": "Ich werde mir das anschauen und dann später vielleicht antworten."

Jonathan Schmid vom SC Freiburg. © dpa

Streich: "Der Franck soll mal einen schönen Gruß schicken"

Streich hatte schon vor der Partie in seiner gewohnten Art gewitzelt, "der Franck soll mal einen schönen Gruß schicken". Und der setzte das prompt in die Tat um. "Das wundert mich nicht, dass der Franck das macht", sagte Streich: "Das ist so ein netter Kerl. Das war mir klar, dass er dem Johnny gratuliert. Ich freue mich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Während Ribéry all seine Spiele für Rekordmeister Bayern absolvierte, stand Schmid in der Bundesliga gleich für drei Vereine auf dem Platz. 172-mal spielte der Elsässer für den SC Freiburg, 78-mal für den FC Augsburg und 23-mal für die TSG Hoffenheim.

Schon nächste Woche Samstag kann er in Mainz zum alleinigen Rekordhalter werden. Und mit seinen 30 Jahren hat Schmid danach noch viel Zeit, um seine Bestmarke auszubauen.