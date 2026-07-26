Musiala auf der Tanzfläche: FC-Bayern-Star Davies heiratet seine Sheyenne

Der Bayern-Star gibt seiner Sheyenne das Ja-Wort. Musiala nach OP auf der Tanzfläche.

Romantische Nachrichten von Alphonso Davies: Der Verteidiger des FC Bayern hat seine langjährige Partnerin Sheyenne geheiratet. Wie "Bild" berichtet, fand die Hochzeit im Château de Saint-Martin-du-Tertre etwa 50 Kilometer nördlich von Paris statt.

Eng Befreundet: Jamal Musiala (r.) sowie Alphonso Davies und dessen Frau Sheyenne (l.). © IMAGO/Mladen Lackovic

Wie Fotos von verschiedenen Hochzeitsgästen bei Instagram zeigen, war auch Bayern-Star Jamal Musiala bei der Feier dabei. Musiala und Davies, der ein rotes Gewand mit goldenen Verzierungen trug, sind seit Jahren eng befreundet. Musiala, dem kürzlich bei einer Operation eine Metallplatte aus dem linken Fuß entfernt worden war, war sogar auf der Tanzfläche zu sehen.

Jamal Musiala (l.) feierte ausgelassen mit. © instagram.com/peterpsquare

Die Hochzeit fand am 23. Juli statt. Davies und Sheyenne, die in der Vergangenheit als Musikerin ("SheyJ") Singles veröffentlicht hatte, sind seit 2022 ein Paar. Sie hatten sich auch schon auf verschiedenen Bayern-Feiern zusammen gezeigt. Nun sind sie offiziell Mann und Frau.