AZ-Plus

Musiala auf der Tanzfläche: FC-Bayern-Star Davies heiratet seine Sheyenne

Der Bayern-Star gibt seiner Sheyenne das Ja-Wort. Musiala nach OP auf der Tanzfläche.
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Ausgelassene Hochzeitsfeier im auffälligen Gewand: Bayern-Star Alphonso Davies mit seiner Frau Sheyenne (r.).
Ausgelassene Hochzeitsfeier im auffälligen Gewand: Bayern-Star Alphonso Davies mit seiner Frau Sheyenne (r.). © instagram.com/peterpsquare

Romantische Nachrichten von Alphonso Davies: Der Verteidiger des FC Bayern hat seine langjährige Partnerin Sheyenne geheiratet. Wie "Bild" berichtet, fand die Hochzeit im Château de Saint-Martin-du-Tertre etwa 50 Kilometer nördlich von Paris statt.

Eng Befreundet: Jamal Musiala (r.) sowie Alphonso Davies und dessen Frau Sheyenne (l.).
Eng Befreundet: Jamal Musiala (r.) sowie Alphonso Davies und dessen Frau Sheyenne (l.). © IMAGO/Mladen Lackovic

Wie Fotos von verschiedenen Hochzeitsgästen bei Instagram zeigen, war auch Bayern-Star Jamal Musiala bei der Feier dabei. Musiala und Davies, der ein rotes Gewand mit goldenen Verzierungen trug, sind seit Jahren eng befreundet. Musiala, dem kürzlich bei einer Operation eine Metallplatte aus dem linken Fuß entfernt worden war, war sogar auf der Tanzfläche zu sehen.

Jamal Musiala (l.) feierte ausgelassen mit.
Jamal Musiala (l.) feierte ausgelassen mit. © instagram.com/peterpsquare

Die Hochzeit fand am 23. Juli statt. Davies und Sheyenne, die in der Vergangenheit als Musikerin ("SheyJ") Singles veröffentlicht hatte, sind seit 2022 ein Paar. Sie hatten sich auch schon auf verschiedenen Bayern-Feiern zusammen gezeigt. Nun sind sie offiziell Mann und Frau.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.