Dauerbrenner FC Bayern: Seit 1982 immer mindestens ein Münchner im WM-Finale

Die DFB-Elf ist zwar bei der WM nicht mehr dabei, dennoch wird mindestens ein Spieler des FC Bayern dem Finale in Katar beiwohnen und vielleicht sogar als Weltmeister zurück nach München kommen. Und das ist seit 40 Jahren keine Seltenheit.

WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Paul Breitner

WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Paul Breitner

WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Karl-Heinz Rummenigge

WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Karl-Heinz Rummenigge

WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Wolfgang Dremmler

WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Wolfgang Dremmler

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Karl-Heinz Rummenigge

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Karl-Heinz Rummenigge

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Klaus Augenthaler (Mitte)

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Klaus Augenthaler (Mitte)

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Norbert Eder

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Norbert Eder

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Dieter Hoeneß

WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Dieter Hoeneß

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Raimond Aumann (links)

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Raimond Aumann (links)

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Klaus Augenthaler

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Klaus Augenthaler

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Jürgen Kohler

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Jürgen Kohler

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Stefan Reuter

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Stefan Reuter

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Olaf Thon

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Olaf Thon

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Hansi Pflügler

WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Hansi Pflügler

WM-Finale 1994 in den USA: Brasilien - Italien (3:2 n.E.) Jorghino (Mitte, Brasilien)

WM-Finale 1994 in den USA: Brasilien - Italien (3:2 n.E.) Jorghino (Mitte, Brasilien)

WM-Finale 1998 in Frankreich: Brasilien - Frankreich (0:3) Bixente Lizarazu (Frankreich)

WM-Finale 1998 in Frankreich: Brasilien - Frankreich (0:3) Bixente Lizarazu (Frankreich)

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Oliver Kahn

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Oliver Kahn

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Thomas Linke

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Thomas Linke

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Jens Jeremies

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Jens Jeremies

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Carsten Jancker (Mitte)

WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Carsten Jancker (Mitte)

WM 2006 in Deutschland: Frankreich -Italien (4:6 n.E.) Willy Sagnol (Frankreich)

WM 2006 in Deutschland: Frankreich -Italien (4:6 n.E.) Willy Sagnol (Frankreich)

WM 2010 in Südafrika: Niederlande - Spanien (0:1 n:V.) Arjen Robben (Niederlande)

WM 2010 in Südafrika: Niederlande - Spanien (0:1 n:V.) Arjen Robben (Niederlande)

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Manuel Neuer

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Manuel Neuer

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Mario Götze

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Mario Götze

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Thomas Müller

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Thomas Müller

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Bastian Schweinsteiger

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Bastian Schweinsteiger

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Jerome Boateng

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Jerome Boateng

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Philipp Lahm

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Philipp Lahm

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Toni Kroos

WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Toni Kroos

WM-Finale 2018 in Russland: Frankreich - Kroatien (4:2) Corentin Tolisson (Frankreich)

WM-Finale 2018 in Russland: Frankreich - Kroatien (4:2) Corentin Tolisson (Frankreich)

Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.

Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.

Zwar schied die deutsche Nationalmannschaft, mit sieben Bayern-Spielern an Bord, bei der WM in Katar bereits nach der Vorrunde aus, aber dennoch wird am 18. Dezember mindestens ein Spieler des FC Bayern im Finale stehen.

Seit 1982 stehen Bayern-Spieler im WM-Finale

Im Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko stehen mit Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano sowie Noussair Mazraoui auf beiden Seiten Akteure des deutschen Rekordmeisters in den Reihen. Sollte Kroatien gegen Argentinien ins Finale einziehen, wäre der FC Bayern durch Josip Stanisic vertreten.

Dass aktuelle Spieler des FC Bayern im WM-Finale stehen, ist keine Ausnahme, sondern eher schon die Regel. Seit der WM 1982 in Spanien stand in jedem der nachfolgenden Endspiele immer mindestens ein Spieler der Münchner.

In unserer Bildergalerie oben können Sie sehen, welche Bayern-Spieler seit 1982 im WM-Finale standen.