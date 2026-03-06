Der FC Bayern gewinnt das Duell gegen Gladbach, doch Manuel Neuer muss erneut verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Spieler und Trainer lieben die Ansetzung eines Bundesliga-Spiels am Freitagabend – vor allem, wenn man es dann auch gewinnt. Drei Punkte eingesackt, schön vorgelegt und dann ab auf die Couch oder in die Berge. Die Bayern bezwangen am Freitagabend in der Allianz Arena Borussia Mönchengladbach locker und souverän mit 4:1 durch die Treffer von Luis Díaz, Konrad Laimer und Jamal Musiala (Foulelfmeter). Ein Elfer ohne Harry-Treffer? Yes, Top-Torjäger Kane (30 Ligatore) fiel wegen eines Schlags auf die Wade aus, ihn ersetzte Nicolas Jackson. Der traf auf Lennart Karls Vorlage noch zum 4:0.

FC Bayern hat vorerst 14 Punkte Vorsprung auf den BVB

Macht über Nacht 14 Punkte Vorsprung auf die andere Borussia aus Dortmund und weitere Welten auf den Rest der Liga, der hinter den Münchner um die Plätze zwei bzw. drei bis 18 kämpft. Der Opener des 25. Spieltags war zugleich das 116. Duell der beiden Vereine in der Bundesliga. Was bleibt hängen vom Heimerfolg gegen den Tabellenzwölften, der eher nach unten in der Tabelle als nach oben schauen muss?

Dass es in der Liga auch ohne King Kane geht. Dass es bei Stammtorhüter und Kapitän Manuel Neuer (Muskelfaserriss auskuriert) im Laufe der ersten Halbzeit doch wieder zwickte und vorsichtshalber Stellvertreter Jonas Urbig nach der Pause zwischen den Pfosten stand. Wenn beim 39-jährigen Keeper erneut die Muskeln streiken, wäre dies ein neuer Neuer-Schock vor dem Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Atalanta Bergamo am Dienstag.

Wird Manuel Neuer wohl auch in Bergamo vertreten: Jonas Urbig. © IMAGO

Eberl gibt Update zu Neuer

"Die Wade, die Wade", meinte Sportvorstand Max Eberl: "Wir müssen schauen, was es ist. Er wird jetzt untersucht. Vielleicht ist es nur eine Verhärtung. Ich kann es nicht sagen. Dass er nicht glücklich sein wird, kann ich mir vorstellen, aber er wird 40. Deswegen sind wir froh, dass wir mit Ulreich und Urbig so gute Torhüter dahinter haben." Joshua Kimmich sagt auf die Frage nach seinem Teamkollegen: "Ich glaube, er ist jetzt im MRT." Aber man hat ja Urbig.

Der meinte in der Mixed-Zone der Arena: "Erstmal wünsche ich dem Manuel eine gute Besserung. Ich weiß noch nicht, was er hat. Aber ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt. Das wünscht man keinem."

Am Dienstag beginnen die englischen Wochen

Die dritte Erkenntnis: Die große Rotation brachte Abwechslung und eine Menge Schwung rein. Weil ab Dienstag mit Atalanta die englischen Wochen und damit die Crunchtime der Saison so richtig beginnen, gab Trainer Vincent Kompany einigen Februar-Bankdrückern gegen Mönchengladbach die Startelf-Chance. Da es im vergangenen Monat nur ein Spiel unter der Woche (das 2:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig) gegeben hatte, sammelten 13, 14 Profis die meisten Minuten.

Von ihnen durften Josip Stanisic, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Serge Gnabry zunächst von der Bank aus zuschauen. Dafür kamen Min-jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl und Jamal Musiala zum Zuge. Zehner Musiala stand zum dritten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel in der Bayern-Startelf. Seine Schonfrist läuft nach dem Wadenbeinbruch im Juli weiter.

Gab sein Debüt für den FC Bayern: Maycon Cardozo. © IMAGO

Cardozo gibt Debüt für den FC Bayern

Souverän vertrat er Kane beim Elfmeter zum 3:0. Die Spielfreude war da, klar bei dieser Überlegenheit – vor allem, als die Fohlen dann lahmten, weil Rocco Reitz Rot sah nach der Notbremse gegen Jackson (55.). Zuvor hatte Goretzka wunderbar für Díaz aufgelegt – dessen 14. Ligatreffer per Volley bedeutete das 1:0 (33.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielten die Bayern eine 4:3-Konterüberzahl via Díaz zu Torschütze Laimer gelassen wie perfekt aus. Nach der Rotation und ganzen Wechselei verteidigte am Ende die Viererkette Guerreiro, Stanisic, Kim und Bischof – öfter mal was Neues.

Am Ende kam David Santos Daiber (19) zu seinem Arena-Debüt und der 17-jährige Maycon Cardozo aus der FC Bayern World Squad, einer internationalen Auswahl von U19-Talenten unter Anleitung der ehemaligen Bayern-Stars Roy Makaay und Diego Contento, zu seinem Debüt. Cardozo, mit nur 1,65 Metern Körpergröße nun der kleinste Bundesliga-Profi, trainierte im Oktober erstmals mit der Profimannschaft von Kompany und ist nach seinem Wechsel 2024 aus Thailand nach München nun dabei, hier den Durchbruch zu schaffen. Kürzlich unterschrieb er einen Profi-Fördervertrag.

Hübsche Randstory. Die Bayern sind bereit für Bergamo: Für das doppelte Duell mit "La Dea", mit der Göttin, wie Atalanta in Italien genannt wird.