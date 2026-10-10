"Das war ein blöder Fehler von mir": FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer spricht über seinen Patzer

Manuel Neuer patzt, Robin Fellhauer erzielt das schnellste Tor der Bundesliga – am Ende reicht es für den FC Bayern nur zu einem Remis in Augsburg.

Ein historisches Tor nach Patzer von Manuel Neuer hat dem FC Bayern den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga gekostet. Beim 2:2 (0:1) des Rekordmeisters in Augsburg verursachte der Torhüter mit der ersten Aktion das Gegentor und ermöglichte FCA-Profi Robin Fellhauer nach offiziell 8,4 Sekunden den schnellsten Treffer der Liga-Geschichte.

Ismael Saibari (55. Minute) und Nathaniel Brown (80.) retteten den Münchnern immerhin noch das Unentschieden. Die Rückkehr auf Platz aber verpasste das Starensemble - auch weil den Münchnern mehrere Tore wegen Abseitsposition aberkannt wurden. Rodrigo Ribeiro (65.) hatte Augsburg mit 2:1 in Führung gebracht.

Neuers fataler Chipball

Mit dem ersten Kontakt nach dem Anstoß wollte Münchens Torhüter Neuer den Ball über den heranstürmenden Fellhauer chippen, verschätzte sich dabei aber. Das Leder flog an den Rücken des FCA-Angreifers, der daraufhin das leere Tor vor sich hatte und nach etwas mehr als acht Sekunden zum 1:0 einschob.

Die meisten der 30.660 Fans feierten in der Arena, Torwart Neuer hob nach seinem folgenschweren Lapsus zerknirscht und entschuldigend die Arme. Manuel Neuer suchte nach seinem Mega-Patzer erst gar nicht nach Ausreden.

"Das war ein blöder Fehler von mir, ich musste mir den Ball auf links legen, weil von rechts wurde ich von zwei Leuten angelaufen. Ich hätte einfach eine andere Entscheidung treffen müssen", sagte der 40-Jährige. "Ich musste erstmal in mich gehen, durchatmen und hatte natürlich noch die Hoffnung, dass wir das Spiel drehen können. Ich glaube, die Möglichkeiten haben wir gehabt, haben sie aber leider liegen lassen", sagte Neuer.

Robin Fellhauer jubelt über das schnellste Tor der Liga-Historie. © Tom Weller/dpa

"Wir haben uns das Leben mit einer Reihe von Fehlern schwer gemacht"

Sportvorstand Max Eberl hätte sich von Neuer bei dessen schwerem Fehler weniger Risiko gewünscht. "Er hat einen Fehler gemacht, den Ball schlecht angenommen, dann wollte er es lösen und hat es zu riskant gelöst", sagte Eberl nach der Partie.

"Wir haben uns das Leben mit einer Reihe von Fehlern schwer gemacht. Da hängt der Manu mit drin, aber andere auch", sagte Eberl, der den vielen Möglichkeiten nachtrauerte: "Wir hatten genug Chancen, das Spiel trotzdem zu gewinnen." Durch das zweite Remis der Saison verpasste der Titelverteidiger den Sprung an die Tabellenspitze.

Drei aberkannte Bayern-Tore wegen Abseits

Angestachelt vom Rückschlag drängte das Münchner Starensemble auf den Ausgleich - und kam phasenweise zu Chancen im Minutentakt. Harry Kane etwa schoss zunächst knapp vorbei (9.), köpfte kurz danach drüber (14.) und traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit volley nur die Latte (45.+5). Auch Saibari auf der Münchner Zehnerposition war nah dran am Ausgleich, zielte aber aus spitzem Winkel daneben (37.) und dann nicht platziert genug (45.+2).

Ein 1:1 zum Seitenwechsel wäre angesichts von zwei Dritteln Ballbesitz und mehr Torabschlüssen nicht unverdient gewesen. Allerdings hätten sich die Münchner auch mehr Gegentore fangen können: Der FCA trieb einige Konter gefährlich über den Platz, nur den Abschluss verpassten die Fuggerstädter. In der 35. Minute hatte Juma Bah das 2:0 auf dem Fuß – nach einer Flanke aber lenkte der Verteidiger den Ball aus nächster Nähe über die Latte.

Kane mit Torvorlagen auf Saibari und Brown

Kurz nach dem Wiederanpfiff konnten die Bayern dann zumindest der Schmerz des frühen Gegentors etwas lindern, als Saibari nach Kane-Vorlage zum 1:1 traf. Kurz davor hatten die Gäste noch Pech, dass ihnen ein Treffer von Luis Diaz (51.) nach VAR-Eingriff wegen Abseits aberkannt wurde. Augsburgs Keeper Finn Dahmen hatte den Volley-Schuss durch die Hände flutschen lassen.

Bayern drängte auf die Führung - und wurde ausgekontert. Dabei sah der Bayern-Kapitän erneut nicht gut aus: Einen Schuss des aufgerückten Linksverteidigers Calvin Brackelmann konnte Neuer nicht gut genug zur Seite abwehren, Ribeiro staubte zum 2:1 ab. "Es war ein strammer Schuss, ein komplizierter Ball, den ich nicht festhalten kann. Ich lenke ihn nach außen ab und dann sind wir auch wieder im Hintertreffen und er schiebt ihn nur ein", meinte Neuer dazu.

Bayerns Nationalspieler Nathaniel Brown jubelt über das Tor zum 2:2 in Augsburg. © Tom Weller/dpa

Nachdem den Münchnern zwei weitere Treffer wegen Abseits aberkannt worden waren, gelang Brown nach Vorlage von Kane ganz regulär der Ausgleich. Der eingewechselte Serge Gnabry scheiterte danach am Pfosten (83.). In einer wilden Schlussphase wehrte sich Augsburg erfolgreich gegen das 2:3 und die Niederlage.