Noten zum FC Bayern gegen Augsburg: Schlimmer Neuer-Fehler, Brown als Retter

Der FC Bayern trennt sich vom FC Augsburg mit 2:2-Unentschieden. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Der FC Bayern kommt in Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Der FC Bayern hat die Tabellenspitze in der Bundesliga verpasst: Beim FC Augsburg kamen die Münchner nicht über ein 2:2 hinaus. Joker Nathaniel Brown rettete den Punkt.

Die Einzelkritik der AZ

MANUEL NEUER – NOTE 5: Der Kapitän hatte in der Länderspielpause genug Zeit, sich zu erholen und auf den FCA zu fokussieren. Vielleicht etwas zu viel Zeit. Direkt nach dem Anstoß versuchte Neuer, Robin Fellhauer zu überlupfen – das ging komplett in die Hose. Der Augsburger lief allein aufs Tor zu und schob nach 8,4 Sekunden zum 1:0 ein (1.). Das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte!Und ein Mega-Patzer. Neuer wirkte auch danach nicht sicher. Vor dem 1:2 wehrte er Brackelmanns Schuss genau vor die Füße von Torschütze Ribeiro ab (65.).

Neuer patzt nach 8 Sekunden

JOSIP STANISIC – NOTE 5: Der Rechtsverteidiger spielte anstelle von Konrad Laimer, der zum zweiten Mal Vater geworden ist. Es war keine Glanzleistung von Stanisic, beim Zusammenspiel mit Vordermann Olise fehlte ab und an das Timing. Und vor dem 1:2 agierte er zu zögerlich.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 5: Eigentlich die Konstante in der Innenverteidigung der Bayern, doch diesmal war auch er anfällig. Ermahnte seine Kollegen einmal, den Kopf hochzunehmen, mit mehr Selbstvertrauen zu spielen (24.). Ließ sich wenig später selbst leicht ausspielen. Beim 1:2 mit schlechtem Stellungsspiel.

JONATHAN TAH – NOTE 4: Hatte in der zweiten Halbzeit so seine Probleme mit der Augsburger Offensive. Im zweiten Durchgang etwas besser, konnte das 1:2 aber auch nicht verhindern.

ALPHONSO DAVIES –NOTE 4: Erhielt erneut den Vorzug vor Neuzugang Nathaniel Brown und war vorne aktiv. Sein Gewaltschuss flog links am Tor vorbei (16.). Defensiv noch der Stabilste mit seiner Schnelligkeit, aber vor dem zweiten Gegentreffer auch nicht im Bilde.

Kimmich bekam die Partie nicht in den Griff

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: War in der Länderspielpause großes Gesprächsthema, weil er nicht beim Nationalteam bleiben durfte und seine Stellvertreter brillierten. Wurde im Zentrum mehrmals überlaufen, bekam die Partie nicht in den Griff. Immerhin mit einigen schönen Steilpässen.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 4: Wollte an seine starken Leistungen im DFB-Team anknüpfen, hatte an der Seite von Tom Bischof überzeugt. Konnte das hohe Niveau aber nicht ganz bestätigen. Nicht so präsent, mit ein paar Fehlern im Passspiel.

MICHAEL OLISE – NOTE 4: Einer der besten Spieler der Welt aktuell - und ein Weitschusskönig: Schon mit zehn Treffern aus der Distanz seit seinem Wechsel 2024, kein Bundesliga-Akteur war erfolgreicher. Versuchte es auch sogleich wieder aus 20 Metern, Dahmen parierte (13.). Sonst eher blass und fehlerhaft. Manchmal zu lässig. Scheiterte an Dahmen (89.).

ISMAEL SAIBARI – NOTE 3: Der Marokkaner vertrat Jamal Musiala, Bayerns Spielmacher ist nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder bereit. Hatte zwischenzeitlich Schwierigkeiten mit einer Kontaktlinse, schoss dann links am Tor vorbei (37.). Steigerte sich im Laufe der Partie und traf nach Kanes Pass cool zum 1:1 (55.). Gute Ballmitnahme.

Brown sorgte für Impulse nach vorne

LUIS DÍAZ – NOTE 4: Zuletzt mit schwacher Form, wollte wieder sein torgefährliches Gesicht zeigen. Das gelang ihm nicht. Hatte Pech, dass sein Seitfallzieher-Tor wegen Abseits nicht zählte (51.). Lief sich oft fest. In der Schlussphase dreht er aber noch mal auf.

HARRY KANE – NOTE 2: Bayerns Tormaschine hatte die erste Chance, schoss rechts am Tor vorbei (9.). Kurz vor der Pause scheiterte der Stürmer nach Pavlovics Flanke an der Latte (45.+5). Es wäre aber wohl Abseits gewesen. Wichtig: Bereitete das 1:1 mit einem scharfen Pass vor. Dann parierte Dahmen seinen Kopfball stark (79.). Das 2:2 durch Brown legte er perfekt mit einem Querpass auf.

NATHANIEL BROWN – NOTE 2: Kam für Stanisic in die Partie (67.), sollte für Impulse nach vorne sorgen. Auftrag erfüllt! Schob aus kurzer Distanz zum 2:2 ein (81.). Rettete einen Punkt.

SERGE GNABRY NOTE 3: Für Saibari eingewechselt (67.). Brachte Schwung und gefährliche Flanken. Scheiterte am Pfosten (83.).

TOM BISCHOF und LENNART KARL – OHNE NOTE: Kamen jeweils zu spät für eine Bewertung.