AZ-Plus

Paukenschlag in Augsburg: FC Bayern kassiert schnellstes Tor der Bundesliga-Geschichte

Traumstart für den FC Augsburg gegen den FC Bayern. Es sind noch keine zehn Sekunden gespielt, da können die Fuggerstädter bereits das erste Mal jubeln.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Manuel Neuer verliert den Ball gegen Robin Fellhauer, der kann bereits nach 8,4 Sekunden zur Augsburger Führung einschieben.
Manuel Neuer verliert den Ball gegen Robin Fellhauer, der kann bereits nach 8,4 Sekunden zur Augsburger Führung einschieben. © IMAGO/DiZ-PiX

Das Auswärtsspiel des FC Bayern in Augsburg beginnt mit einem Paukenschlag. Nach einem Patzer von Keeper Manuel Neuer kassieren die Münchner bereits nach 8,4 Sekunden den ersten Gegentreffer. Früher hat der deutsche Rekordmeister noch nie ein Tor bekommen.

Nach dem Anstoß geht der Ball zurück auf Neuer, der die Kugel, weit vor seinem Kasten, alles andere als optimal annimmt. Sein Versuch, den Ball am anlaufenden Robin Fellhauser vorbeizulupfen, misslingt völlig. 

FC Bayern kassierte bereits einmal einen Treffer nach neun Sekunden

Fellhauser kann mit dem Ball völlig frei auf den leeren Kasten des FC Bayern zulaufen und den Ball zur Augsburger Führung einschieben.

Mit 8,4 Sekunden war es der schnellste Treffer der Bundesliga-Geschichte. Den bisherigen Rekord teilten sich zwei Spieler: Der Leverkusener Karim Bellarabi (am 23. August 2014 gegen Borussia Dortmund) und der Hoffenheimer Kevin Volland (am 22. August 2015 gegen den FC Bayern) trafen nach neun Sekunden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Rigobert vor einer Stunde / Bewertung:

    Kein Problem, wir haben Kane.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.