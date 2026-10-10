Paukenschlag in Augsburg: FC Bayern kassiert schnellstes Tor der Bundesliga-Geschichte

Traumstart für den FC Augsburg gegen den FC Bayern. Es sind noch keine zehn Sekunden gespielt, da können die Fuggerstädter bereits das erste Mal jubeln.

Manuel Neuer verliert den Ball gegen Robin Fellhauer, der kann bereits nach 8,4 Sekunden zur Augsburger Führung einschieben.

Das Auswärtsspiel des FC Bayern in Augsburg beginnt mit einem Paukenschlag. Nach einem Patzer von Keeper Manuel Neuer kassieren die Münchner bereits nach 8,4 Sekunden den ersten Gegentreffer. Früher hat der deutsche Rekordmeister noch nie ein Tor bekommen.

Nach dem Anstoß geht der Ball zurück auf Neuer, der die Kugel, weit vor seinem Kasten, alles andere als optimal annimmt. Sein Versuch, den Ball am anlaufenden Robin Fellhauser vorbeizulupfen, misslingt völlig.

FC Bayern kassierte bereits einmal einen Treffer nach neun Sekunden

Fellhauser kann mit dem Ball völlig frei auf den leeren Kasten des FC Bayern zulaufen und den Ball zur Augsburger Führung einschieben.

Mit 8,4 Sekunden war es der schnellste Treffer der Bundesliga-Geschichte. Den bisherigen Rekord teilten sich zwei Spieler: Der Leverkusener Karim Bellarabi (am 23. August 2014 gegen Borussia Dortmund) und der Hoffenheimer Kevin Volland (am 22. August 2015 gegen den FC Bayern) trafen nach neun Sekunden.