Das Rätsel Musiala: Bei der WM braucht Nagelsmann einen Plan B

Bayerns Spielmacher läuft seiner Form kurz vor dem WM noch immer hinterher. "Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen", sagt er über seinen Leistungsstand. Welche Rolle kann er bei der WM einnehmen?

Wie es um seinen aktuellen Leistungsstand bestellt ist, kann Jamal Musiala selbst nicht richtig einschätzen. "Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen", sagte der Offensivstar des FC Bayern bei Sky: "Ich glaube, ich hatte gute Phasen, manchmal nicht so gute Phasen, was ganz normal ist."

Er wisse, dass er noch Schritte nach vorne machen müsse und "was noch fehlt von letzter Saison", ergänzte der 23-Jährige: "Aber ich glaube, was ich erwartet habe vor Monaten und wo ich jetzt bin, bin ich sehr, sehr zufrieden."

Bei Bayern wieder regelmäßig in der Startelf: Musiala. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Musialas Formkrise vor der WM

Wirklich? Und kann auch Bundestrainer Julian Nagelsmann vier Wochen vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Curaçao mit Musialas Verfassung zufrieden sein? Speziell im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain wurde deutlich, dass Musiala auf höchstem Niveau derzeit nicht den Unterschied ausmachen kann. Das war beispielsweise bei der Heim-EM 2024 noch ganz anders, der Bayern-Spielmacher gehörte zu den herausragenden Akteuren des Turniers.

Schwere Verletzung bei Klub-WM

Doch dann kam die Klub-WM in den USA, der 5. Juli 2025. Bei einem heftigen Zusammenprall mit dem damaligen Paris-Torwart Gianluigi Donnarumma verletzte sich Musiala schwer. Das gebrochene Wadenbein und das beschädigte Sprunggelenk wurden operiert. Eine monatelange Reha folgte, ebenso kleinere Rückschläge. Und bis zum heutigen Tag hat Musiala seine Bestform nicht mehr erreicht. Wird er überhaupt wieder der Alte? Und wenn ja: Wann?

Er könnte bei der WM wichtig werden: Lennart Karl. © IMAGO/Noah Wedel

Geduld als Schlüssel

Das Rätsel Musiala. Geduld sei in den vergangenen Monaten "die größte Sache" gewesen, sagte der Offensivstar. Das sei ihm sehr schwergefallen, "weil ich will eigentlich direkt, oder so schnell wie möglich, auf dem Level sein wie davor", so Musiala. "Das braucht einfach Geduld, auch wenn ich in jedem Spiel dabei bin. Man sieht es auch, dass da manchmal was fehlt, in manchen Spielen sieht man das nicht. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Support, den ich habe und will einfach nach vorne schauen."

Wird Karl Nagelsmanns Plan B?

Und doch: DFB-Coach Nagelsmann muss und wird einen Plan B in der Tasche haben, falls Musiala auch bei der WM nicht auf sein Toplevel kommen sollte. Zu allem Überfluss verpasst Bayern-Kollege Serge Gnabry wegen einer schweren Adduktorenverletzung das Turnier. Als Alternative drängt sich nun das Münchner Juwel Lennart Karl auf, der im offensiven Mittelfeld gemeinsam mit Florian Wirtz und Leroy Sané spielen könnte. Karl und Musiala wären aber auch gemeinsam eine Option für die Startelf.

Bei der WM nur Zuschauer: Serge Gnabry (M.). © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vorsichtige Ziele für die WM

Angesprochen auf seine persönlichen Ziele bei der WM, äußerte sich Musiala ziemlich zurückhaltend. "Für mich ist es jetzt einfach: Nicht zu viel nach vorne denken, man weiß nie was passiert. Aber ich glaube, für mich zählt es jetzt, die kleinen Schritte zu machen und aus dem nächsten Spiel zu lernen, gucken, was ich noch extra machen kann, dass die Schritte nach vorne schneller kommen." Er habe "das Vertrauen in die Mannschaft für die WM, wir haben eine gute Mannschaft und da ist alles möglich", ergänzte Musiala: "Ich glaube, wir müssen einfach mit guten Energien reingehen und Gas geben."

Fokus auf DFB-Pokal und WM

Eine mentale Belastung wegen der WM spüre er nicht, so Musiala: "Dann machst du dir extra Druck im Kopf, ich glaube, das ist nicht das, was ich jetzt brauche. Wie ich gesagt habe, ich fokussiere mich jetzt auf die letzten zwei Spiele, aber man weiß schon, dass da noch eine WM ist und da wird sich jeder darauf freuen." Musialas Plan lautet: Erst den DFB-Pokal gegen Stuttgart gewinnen und damit das Double perfekt machen – und dann mit frischer Energie zur WM.

Bleibt ihm und dem DFB-Team nur zu wünschen, dass es so kommt.