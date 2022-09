Darum reicht es für Gravenberch noch nicht beim FC Bayern

Kaum ein anderes Team hat so viel Qualität auf der Sechser-Position wie der FC Bayern. Julian Nagelsmann erklärt den Konkurrenzkampf und verspricht Neuzugang Ryan Gravenberch mehr Einsatzzeiten in der Zukunft.

Startelf und Torschütze gegen Viktoria Köln: Geht es nach Ryan Gravenberch, kann das beim FC Bayern für ihn öfter so sein.

München – Ein Blick auf die Spieler, die beim FC Bayern auf der Sechser-Position spielen, lässt so manchen Trainer auf dieser Welt in Verzückung geraten. Klangvolle Namen wie Joschua Kimmich, Marcel Sabitzer oder Leon Goretzka stehen da auf dem Spielberichtsbogen. Nur Neuzugang Ryan Gravenberch macht in dieser Traum-Kombi noch etwas Kopfzerbrechen. Der Niederländer hatte sich nach dem Ausfall von Leon Goretzka mehr Spielzeit erhofft, ist inzwischen aber auf Position vier abgerutscht. Sein Trainer Julian Nagelsmann macht ihm aber nun Hoffnung.

Gravenberch benötigt noch Akklimatisierung beim FC Bayern

"Ryan ist nach wie vor ein sehr junger Spieler, der ein bisschen Akklimatisierung braucht", so brachte es Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz vor der Partie des FC Bayern beim FC Augsburg auf den Punkt. Akklimatisierung gibt es oft aber nur durch Wettkampf-Einsätze und die gibt es im Moment schlecht zu holen bei dieser starken Konkurrenz.

Leon Goretzka kehrt mit starken Leistungen zurück ins Team von Nagelsmann

Joshua Kimmich ist fast gesetzt auf seiner Position. Auf ihn kann eigentlich kein Trainer verzichten – das weiß auch Nagelsmann. Jetzt kommt von ganz hinten aus der medizinischen Abteilung auch noch Leon Goretzka wieder angerauscht – und wie. Nach seiner überstandenen Verletzung drängt Goretzka ins Team und zeigte bei seinen letzten Einwechslungen immer starke Leistungen. Mit einem Gewallt-Schuss holte er beim Sieg gegen den FC Barcelona (2:0) die Ecke raus, die zum Führungstreffer führte.

Lob für Gravenberch - Einsatzzeiten beim FC Bayern?

Lob gibt es auch vom Trainer, der den Konkurrenzkampf beobachtet und Gravenberch nun Mut zu spricht: "Er hat ein paar Spiele gemacht, für seine Fähigkeiten vielleicht ein bisschen zu wenig, was auch an der Konkurrenz liegt. Er ist sehr begabt, defensiv muss er noch ein bisschen zupacken, er hat sich da auch schon entwickelt und zeigt Bereitschaft."

Warum es für ihn dann noch nicht für einen Stammplatz reicht, erklärt Nagelsmann fast im gleichen Atemzug: "Defensiv muss er noch ein paar Schritte gehen. Das ist der Grund, warum er einen Tick weniger spielt."

Die englischen Wochen beim FC Bayern und die Chance für Gravenberch

Was Gravenberch in die Karten spielen kann, sind die vielen englischen Wochen, die dem FC Bayern im heißen Herbst bevorstehen. Champions-League, Liga und Pokal – es werden sich mit ziemlicher Sicherheit Einsatzzeiten für ihn ergeben.

Zumindest kann er seinen Coach beim Wort nehmen: "Er wird weiter eine gute Entwicklung nehmen und viel spielen bei uns.“