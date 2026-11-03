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"Dann eine Entscheidung treffen": Einsätze von Olise und Neuer gegen Atlético offen

Michael Olise ist im Abschlusstraining des FC Bayern vor der Partie bei Atlético Madrid dabei, ebenso Torhüter Manuel Neuer. Ob sie in der Champions-League-Partie auflaufen werden, ist noch unsicher.
AZ/dpa |
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Michael Olise ist beim Abschlusstraining des FC Bayern dabei.
Michael Olise ist beim Abschlusstraining des FC Bayern dabei. © IMAGO/Ulrich Wagner

Für den personell schwer gebeutelten FC Bayern hat es vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid zwei Lichtblicke gegeben. Sowohl Offensivstar Michael Olise als auch Torhüter Manuel Neuer standen beim Abschlusstraining in München mit auf dem Platz. Olise trug bei der Einheit an der Säbener Straße allerdings ein Tape am Knie. "Das war eine gute Nachricht, dass sie dabei waren. Jetzt warten wir noch die Reaktion darauf ab", sagte Aaron Danks nach der Anreise des FC Bayern nach Madrid.

Olise war beim 2:2 im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am Samstag in der Schlussphase wegen Knieproblemen ausgewechselt worden. Neuer hatte den Klassiker gegen den BVB wegen einer Fußverletzung ganz verpasst. Kompany-Assistent Danks hat noch nicht verraten, ob Neuer und Offensivstar Olise gegen Atlético am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) im Estadio Metropolitano auflaufen werden. "Wir werden das im Trainerstab noch besprechen und dann eine Entscheidung treffen."

Díaz und Musiala trainieren individuell

Die personelle Lage in der Offensive der Bayern hatte sich am Wochenende zugespitzt: Zu den ohnehin verletzten Jamal Musiala und Luis Díaz, die am Montag individuelle Einheiten mit Ball absolvieren konnten, hatten sich im Spiel gegen Dortmund auch noch der inzwischen bereits am Fuß operierte Ismael Saibari und Serge Gnabry wegen einer Muskelverletzung gesellt.

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Die Bayern stehen vor dem 4. Spieltag der Ligaphase bei 5 Punkten und damit unter Druck. Atlético, das am 5. Juni 2027 nur zu gern das Finale der Königsklasse im eigenen Stadion bestreiten würde und vor zwei Wochen 1:1 beim VfB Stuttgart spielte, hat sogar einen Zähler weniger.

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2 Kommentare
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  • Flansi Hick vor einer Stunde / Bewertung:

    Selten ist man als Bayernfan mit einem Unentschieden zufrieden. Heute wäre man es sicherlich.

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  • meingottwalter vor 18 Stunden / Bewertung:

    Die machen jetzt hoffentlich nicht den Fehler und wechseln die Torhüter.

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