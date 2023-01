Daley Blind und der FC Bayern: Das passt wie die Faust auf Auge!

Es ist der Winter-Überraschungstransfer des FC Bayern. Der vertragslose Abwehrspieler Daley Blind soll zunächst bis Saisonende zum deutschen Rekordmeister wechseln. Damit hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen echten Alleskönner an die Isar gelotst.

München - Ende November schloss Sportvorstand Hasan Salihamidzic Winterneuzugänge noch klar und deutlich aus. Damals sagte der 46-Jährige: "Wir werden nichts machen. Erstens wäre es wahrscheinlich sehr teuer, und zweitens gibt es auch nichts auf dem Markt." Knapp zwei Monate später sieht die Welt beim FC Bayern ganz anders aus.

FC Bayern: Daley Blind soll Vertrag bis Sommer unterschreiben

Nach der Horrorverletzung von Lucas Hernández und dem Saison-Aus von Manuel Neuer sind die Münchner gezwungen, nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Denn das große Ziel "Triple" soll auf keinem Fall gefährdet werden.

Die Verhandlungen mit Gladbachs-Torhüter Yann Sommer ziehen sich in die Länge, an anderer Stelle sieht es da deutlich besser aus: Brazzo hat einen neuen Verteidiger aus dem Hut gezaubert, der Niederländer Daley Blind soll zunächst bis Sommer an die Isar wechseln.

Wer nun denkt, dass es sich dabei um einen Nottransfer handelt, der irrt sich gewaltig: Der 32-Jährige ist eine echte Allzweckwaffe. So kann Blind nicht nur Lucas Hernández in der Innenverteidigung ersetzten, sondern auch als Davies-Back-Up auf der linken Verteidigungsseite oder im defensiven Mittelfeld aushelfen.

Blind trifft beim FC Bayern auf ehemalige Weggefährten

Bereits am Morgen ging es für den Niederländer ins Flugzeug nach München. Dort absolvierte Blind am Vormittag einen Medizincheck im Krankenhaus Barmherzige Brüder. Nun geht es für Blind an die Säbener Straße, wo letzte Tests anstehen. Anschließend wird der 32-Jährige seinen Vertrag beim FCB unterschreiben.

In München trifft der niederländische Nationalspieler gleich auf mehrere alte Weggefährten. So erreichte Blind im Jahr 2019 zusammen mit Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam das Halbfinale der Champions League. Kurz nach Weihnachten ließ der Abwehrspieler dann seinen Vertrag beim amtierenden niederländischen Meister vorzeitig auflösen.

Kennt die Bayern-Stars Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt aus der gemeinsamen Zeit bei Ajax: Daley Blind. © IMAGO

Blind ließ Vertrag bei Ajax wohl wegen mangelnder Spielzeit auflösen

Grund für den Abschied von seinem Jugendclub soll die geringe Spielzeit unter Trainer Alfred Schreuder gewesen sein. Ob der Niederländer in der Mannschaft von Julian Nagelsmann nun mehr Einsätze bekommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Am Freitag geht es für Blind aber wohl erstmal mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach Katar.