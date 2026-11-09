Nach den brisanten Sätzen über Jamal Musiala gibt es Kritik, aber auch viel Zuspruch für Uli Hoeneß: "Nicht immer alles schönreden."

Beim Treffen der Nationalmannschaft am Montag in Herzogenaurach ist einer der größten Stars mal wieder nicht dabei: Jamal Musiala. Der 23-Jährige vom FC Bayern schuftet nach seinem Muskelfaserriss weiter in München für sein Comeback – Gesprächsthema war er rund ums DFB-Team trotzdem. Dafür hatte Uli Hoeneß gesorgt.

Hoeneß sorgt mit Aussagen über Musialas Krankheit für Wirbel

Musiala habe "eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar, aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist", sagte der Ehrenpräsident des Rekordmeisters am Sonntag im Bayerischen Fernsehen (BR). Es stelle sich aber die Frage, ergänzte Hoeneß vielsagend, "ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte".

Arbeitet für sein Comeback: Jamal Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Bei Musialas Krankheit handelt es sich um eine neurologische Funktionsstörung mit Absencen. Im Januar 2025 hatte der Offensivspieler bei Bayern einen Mega-Vertrag bis 2030 mit bis zu 25 Millionen Euro Jahresgehalt unterschrieben, er wurde seitdem aber immer wieder ausgebremst und fand bislang nicht zu alter Stärke zurück.

Vertragsdilemma beim FC Bayern

Der FC Bayern befinde sich "in einem Dilemma", sagte Hoeneß deshalb. "Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht."

Deutliche Hoeneß-Sätze, die bei einigen Ex-Bayern-Profis überwiegend für Verständnis sorgten. "Uli sticht ihn ein bisschen an und versucht, ihm ein wenig unter die Haut zu gehen. Es gehört dazu, ihn nicht nur in Watte zu packen, sondern ihm auch ein bisschen Widerstand zu bieten. Ich fand es in Ordnung, dass Uli das gesagt hat, denn wir sollten nicht immer alles schönreden und einfach abwarten, bis er zurück ist", meinte etwa Lothar Matthäus bei RTL/Sky und betonte, Musiala sei nach der Klub-WM "nicht mehr wirklich zurückgekehrt".

Zuspruch für Hoeneß: Lothar Matthäus. © IMAGO/DeFodi.de

Ex-Profis stellen Gehalt und Rolle Musialas infrage

Und Stefan Effenberg sagte bei Sport1: "Zum einen gibt es die Krankheit, zum anderen auch seine Verletzungshistorie. Da denken sie vielleicht darüber nach, ob das zu viel war für das, was sie gerade bekommen, beziehungsweise für das Dilemma, in dem sie gerade sind."

Musiala spielt sportlich aktuell keine Rolle, kassiert hinter Topverdiener Harry Kane jedoch das höchste Gehalt im Kader. Das passt nicht zusammen.

"Er hat einen Vertrag bekommen für einen absoluten Topspieler – und die sind eigentlich immer auf dem Platz", sagte Markus Babbel bei Sky: "Jetzt im Nachhinein sagt sich der FC Bayern wahrscheinlich: Puh, da haben wir einfach zu viel bezahlt." Es herrsche, so Babbel weiter, "gerade eine große Unzufriedenheit im Verein". Und nach den Hoeneß-Aussagen sicher auch Unruhe.

Sportvorstand Max Eberl werde "mit Sicherheit nicht begeistert gewesen sein", führte Babbel aus: "Das sind so Dinge, die regelt man intern. Uli Hoeneß, wenn er mal on fire ist, dann haut er raus. Aber das macht der nicht, um nur zu plaudern, da ist eine Message dahinter."

Wie geht er mit den Hoeneß-Aussagen um? Bayerns Sportvorstand Max Eberl. © IMAGO/Benedict Christ

Ungewisse sportliche Zukunft

Die entscheidende Frage lautet: Wird Musiala wieder der Alte? Neben Hoeneß hat auch Matthäus seine Zweifel. "Es ist kritisch. Ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen und sagen, Musiala ist in acht Monaten wieder da, wo er vor der Verletzung war", sagte der Rekordnationalspieler. Es wäre ein Jammer.