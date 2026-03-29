Countdown gegen Real: Bayern bangt um Laimer, Urbig und Co.

Vor den wichtigsten Wochen der Saison inklusive der Kracher gegen Real Madrid hofft Vincent Kompany, dass seine Bayern-Stars gesund bleiben. Doch jetzt ist auch Konrad Laimer angeschlagen. Der AZ-Check.

Die Nachrichten, die Bayern-Trainer Vincent Kompany von Österreichs Nationalmannschaft erhielt, dürften für weitere Sorgenfalten beim Belgier gesorgt haben. Denn Konrad Laimer, Bayerns Allrounder auf der defensiven Außenbahn, kam beim 5:1 gegen Ghana am Freitag nicht zum Einsatz. "Konni hat gestern normal trainiert und hatte keine Probleme. Aber nach dem Training hat er etwas in seinem Knie gespürt", berichtete ÖFB-Coach Ralf Rangnick: "Es war eine Reizung, deshalb haben wir entschieden, kein Risiko einzugehen."

Laimers Knieprobleme und die Folgen

Gut für Laimer, gut für Kompany und den FC Bayern mit Blick auf die kommenden Spiele in der Bundesliga beim SC Freiburg am Samstag und vor allem im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (7. und 15. April). Sofern sich Laimer nicht schlimmer verletzt hat. Ob der 28-Jährige, der zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt wurde und mit Bayern gerade über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus feilscht, am Dienstag im Testspiel gegen Südkorea spielen wird, ließ Rangnick offen: "Wir wissen, welche Spiele noch auf ihn zukommen. Wir müssen Konni nicht testen. Wir wissen, was wir an ihm haben."

Verletzt abgereist: Jonas Urbig (M.). © IMAGO/DeFodi.de

Heißt für Bayern: Abwarten, in welcher Verfassung Laimer zurück an die Säbener Straße kommt, ehe Mitte der Woche die Vorbereitung auf Freiburg beginnt. Und das gilt auch für andere Stars der Münchner. Torhüter Jonas Urbig etwa verließ das Camp der deutschen Nationalmannschaft wegen einer Kapselverletzung im rechten Kniegelenk und verpasste sein Debüt. "Es ist schade, dass er abreisen musste, er hat es sehr gut gemacht im Training", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Es ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, er hat eine ganz, ganz kleine Kapselverletzung im Knie, es ist aber nichts Schlimmes."

Urbig hätte weiter trainieren können, man habe jedoch kein Risiko eingehen wollen, ergänzte Nagelsmann, aber: "Ich wollte ihn nicht durchjagen und dann fällt er vielleicht länger aus. Das bringt ihm nichts, das bringt uns nichts und das bringt dem FC Bayern nichts. Von daher müssen wir da Vernunft walten lassen, auch wenn er einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat."

Torhüter-Sorgen um Urbig

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Urbig schon in Freiburg zum Kader zählt - genauso wie Bayerns Nummer eins. Manuel Neuer, seit Freitag 40 Jahre jung, hat sich von seinem kleinen Muskelfaserriss in der Wade erholt, er soll ins Teamtraining zurückkehren. Damit dürfte Neuer in den Duellen mit Real den Vorzug vor Urbig erhalten. Gesetzt in der Startelf ist auch Aleksandar Pavlovic, der wegen Hüftproblemen nicht zum DFB-Team gereist war. Der Youngster konnte bereits wieder individuell trainieren, neben Joshua Kimmich soll er das Mittelfeld kontrollieren.

Wann ist er wieder fit? Jamal Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Offen ist, wann Jamal Musiala in den Kader zurückkehrt. Der 23-Jährige stand nach Schmerzen am operierten Sprunggelenk immerhin wieder auf dem Trainingsplatz, doch Kompany und Bayern werden bei ihm kein Risiko eingehen. Besser sieht es bei Alphonso Davies aus. Der Kanadier ist nach überstandener Zerrung im Oberschenkel wohl schon gegen Freiburg ein Kandidat fürs Aufgebot. Gegen Real Madrid wäre seine Geschwindigkeit wichtig für Bayern.

Kompany hätte mit Davies und Laimer zwei gute Optionen zur Verfügung. Jetzt heißt es: Bloß keine Ausfälle mehr!