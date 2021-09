Champions League: Schlägt Rekord-Auftaktsieger FC Bayern wieder zu?

Vor dem zwölften Kräftemessen mit dem FC Barcelona auf internationalem Parkett spricht die Statistik für den FC Bayern. Auch wenn Barca keines seiner letzten 22 Auftaktspiele in der Champions League verloren hat.

München/Barcelona - Was die Champions League angeht, scheint der FC Bayern das Wort "Fehlstart" aus seinem Vokabular gestrichen zu haben: Mit dem 2:1-Erfolg im Auftaktspiel der Königsklasse gegen Celtic Glasgow in der Saison 2003/2004 starteten die Münchner eine unnachahmliche Serie.

Champions-League-Auftakt des FC Bayern: 17 Siege am Stück

Seitdem gewann der FC Bayern nämlich alle seine dann folgenden Champions-League-Eröffnungsspiele – also deren 17 am Stück, das ist aktueller Rekord in diesem Wettbewerb.

Roy Makaay gleicht am 17. September 2003 für den FC Bayern zum 1:1 gegen Celtic Glasgow aus, später markierte er dann auch das Siegtor zum 2:1. © imago images/Sven Simon

So mühsam die Serie im September 2003 mit dem späten Doppelpack von Roy Makaay (73. und 86. Minute) ihren Anfang nahm, so begeisternd setzte sie sich fort. Denn in diesen Partien zeigten sich die Bayern mit ihren 42 Toren äußerst treffsicher und quittierten auch nur zwei Gegentore.

Champions-League-Auftakt des FC Bayern: 13:0 Tore in den letzten sieben Auswärtsspielen

Wenn also am Dienstagabend (21 Uhr, Amazon Prime Video und im ) im Camp Nou der Anpfiff zum Auftaktmatch beim FC Barcelona ertönt, spricht die Statistik klar für die Bayern.

Auswärts hat der deutsche Rekordmeister obendrein in den Auftaktspielen der Königsklasse seit dem 2:1 gegen den FC Valencia im September 2012 kein Gegentor hinnehmen müssen, 13:0 in sieben Partien lautet die Quote. Aber: Der FC Barcelona hat seinerseits keines seiner letzten 22 Auftaktspiele in der Champions League verloren (17 Siege und fünf Unentschieden).

Thomas Müller: Im Duell mit dem FC Barcelona überaus treffsicher

Thomas Müller steuerte während der imposanten Bayern-Serie allein sieben Treffer bei und ist damit gleichzeitig der erfolgreichste Frühstarter der Münchner in der Champions League.

Und in fünf CL-Spielen gegen den FC Barcelona erzielte er sechs Tore – mehr als gegen jeden anderen Gegner in diesem Wettbewerb und mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs gegen Barcelona. Müller braucht zudem nur noch zwei Treffer, um der achte Spieler mit dann 50 Toren in der Königsklasse zu werden. Seit Beginn der Saison 2018/2019 hat Müllers Teamkollege Robert Lewandowski 28 Tore in der Champions League erzielt – acht mehr als jeder andere Spieler in diesem Wettbewerb.

Champions League: FC Bayern auswärts eine Klasse für sich

Von den elf bisherigen Duellen gegen den FC Barcelona auf internationalem Parkett konnte der FC Bayern sieben für sich entscheiden (zwei Niederlagen, zwei Remis), zuletzt gab es das legendäre 8:2 im CL-Viertelfinale 2019/2020 – am Ende stand der Titeltriumph.

Der FC Bayern hält zudem die längste Serie in der Geschichte der Champions League: Seit 18 Auswärtsspielen ist der Klub ungeschlagen – bei 14 Siegen und vier Unentschieden.