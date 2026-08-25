Bundesliga-Auftakt gegen Stuttgart: So steht es um das Bayern-Lazarett

Jamal Musiala und Lennart Karl sollen ins Teamtraining des FC Bayern integriert werden. Ob es aber reicht für den Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Freitag? Bei Serge Gnabry und seiner Reha dauert es jedenfalls noch länger.

Das Offensiv-Trio der Bayern, Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane, ist bereits in beeindruckender Frühform – wie beim Supercup-Gewinn in Dortmund (2:1) zu bestaunen – und das im Fall von Kane und Olise mit nur einer Woche Training und zuvor lediglich 30 Testspiel-Minuten in den Beinen.

Und da Trainer Vincent Kompany auf die in den Augen von Sportvorstand Max Eberl "schlaue Lösung" kam, Neuzugang Nathaniel Brown die Spielmacher-Rolle anzuvertrauen, fiel das Fehlen von Jamal Musiala nicht wirklich ins Gewicht. Wenn man bedenkt, dass auch Serge Gnabry und Lennart Karl im Signal-Iduna-Park wegen ihrer Reha fehlten, wird die Kadertiefe des Double-Siegers offenkundig. In Dortmund kam der zweite Zugang, Ismael Saibari, zu einem Kurzeinsatz auf der Zehner-Position, der Marokkaner ist eine weitere Option.

Karl und Musiala sollen ins Teamtraining integriert werden

Doch es kommt noch besser für Kompany. In dieser Trainingswoche, in den Tagen vor dem Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr, Sat.1 & Sky), sollen Karl und Musiala wieder ins Teamtraining integriert werden. Ein Platz im 20er-Kader winkt. Allen voran Musiala. Der 23-Jährige hatte eine Pause erhalten, war in München geblieben, um individuell zu trainieren.

Brach gegen Heidenheim erneut zusammen: Jamal Musiala. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

Dem Spielmacher war Ruhe verordnet worden nach den zuletzt turbulenten Tagen der vergangenen Woche, als aufgrund einer neurologischen Dysfunktion und der leicht veränderten Medikation temporär auftretende Absencen passierten. Nach den zwei Zusammenbrüchen auf dem Platz in Testspielen folgten erneute, neurologische Untersuchungen bei Spezialisten.

Gibt Musiala gegen Stuttgart sein Comeback?

Geben die Ärzte grünes Licht fürs Teamtraining und fühlt sich Musiala selbst wohl beim Gedanken, am Freitag wieder unters Brennglas der Öffentlichkeit zu gehen, sich einem Millionen-Publikum zu stellen, könnte er sein Comeback geben.

Rein körperlich ist er fit, hat laut Kompany "fußballerisch einen riesigen Fortschritt gemacht diesen Sommer. Jamal war nicht auf dem gleichen Level wie unsere besten Spieler, sondern eine Stufe höher." Ein Joker-Einsatz, sicher von wohlwollenden Ovationen der Heimfans begleitet, wäre wohl die beste Lösung.

Karl winkt Kurzeinsatz gegen Stuttgart – Gnabry muss weiter warten

Lennart Karl hat sich nach seinem Muskelbündelriss, zugezogen während der WM-Vorbereitungsphase vor dem letzten Testspiel des DFB-Teams in Chicago, Woche für Woche in der Reha herangekämpft. Der 18-Jährige hat den für ihn geplatzten WM-Traum gedanklich hinter sich gelassen und wirkt bei Sprinteinheiten bereits wieder spritzig. Nun soll der Rechtsaußen ins Mannschaftstraining integriert werden und könnte bei gutem Verlauf der Einheiten am Freitag auf der Bank sitzen – mit der Aussicht auf einen Kurzeinsatz.

Muss sich noch ein wenig gedulden: Serge Gnabry. © IMAGO/Philippe Ruiz

Bei Gnabry und seiner Reha nach dem Ausriss der Adduktoren am Oberschenkel im April dauert’s allerdings noch etwas länger. Der 31-jährige Offensivallrounder bestritt lange Seite an Seite von Karl sein Aufbauprogramm. Doch bei Gnabry könnte es bis zu einer Rückkehr ins Teamtraining noch ein bis zwei Wochen dauern. Nur nichts riskieren, nur nichts überstürzen.