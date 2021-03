Brazzos Augen: Das sind Salihamidzics wichtigste Bayern-Helfer

Der FC Bayern will Chefscout Marco Neppe zum Technischen Direktor befördern. Auch ein Ex-Profi arbeitet nun für Hasan Salihamidzic.

München - In der Münchner Arena sitzt Marco Neppe immer oberhalb seines Chefs Hasan Salihamidzic, meist in Block 105, zwischen den Reporterplätzen und dem Bereich über der Ersatzbank, wo sich in Corona-Zeiten die Auswechselspieler und Teammitglieder aufhalten. Von hier aus hat man einen besseren Blicks aufs Spielfeld als direkt von der Bank. Dort nimmt Sportvorstand Salihamidzic Platz, neben Chefcoach Hansi Flick und dem Trainerteam.

Der Späher im Team des FC Bayern: Chefscout Marco Neppe

Schattenmann Neppe aber, der von den Stadionordnern oft nach seiner Zugangsberechtigung gefragt wird, gerade jetzt mit Maske, braucht freie Sicht, er braucht Ruhe. Schließlich ist der 34-Jährige inzwischen der wichtigste Späher im gesamten Klub. 2014 wurde Neppe, der es als Spieler bis in die Dritte Liga schaffte, von Michael Reschke mit zum FC Bayern genommen. Zuvor hatten beide für Bayer Leverkusen gearbeitet. Reschke war bis 2017 als Technischer Direktor für die Münchner tätig, Neppe als Scout. In dieser Zeit waren beide unter anderem an den Transfers von Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Niklas Süle beteiligt. Alles Volltreffer.

Im Team anerkannt: Marco Neppe (m.) nach dem Champions-League-Sieg mit Serge Gnabry (l.) und Joshua Kimmich. © FC Bayern

Salihamidzic lobt Neppe nach Vertragsverlängerung von Musiala

Nach Reschkes Abschied 2017 ging es erfolgreich weiter. Salihamidzic wurde als Sportdirektor installiert, Neppe zum Chefscout befördert. Laut "Kicker" soll Neppe nun sogar zum Technischen Direktor aufsteigen, also die alte Reschke-Rolle übernehmen. Salihamidzic, inzwischen Sportvorstand, vertraut Neppe - ebenso wie viele Spieler, das Trainerteam und die Vereinsführung. "Ich bin sehr zufrieden, dass unser System, talentierte Spieler zu entdecken, sie zu entwickeln und dann in die Profimannschaft zu integrieren, Früchte trägt", sagte Salihamidzic jüngst nach der Vertragsverlängerung mit Juwel Musiala: "Unser Chefscout Marco Neppe hat hier eine ganz wesentliche Arbeit geleistet."

Toptalente sollen möglichst frühzeitig bei Bayern verpflichtet werden

In Zukunft wird der im Hintergrund tätige Neppe noch wichtiger. Gemeinsam mit Salihamidzic, dem Scouting-Team und Jochen Sauer, dem Chef am Bayern-Campus, sollen Toptalente möglichst frühzeitig verpflichtet werden. Das spart Geld, welches aufgrund der Corona-Pandemie auch beim FC Bayern knapper wird. Mit Musiala und Alphonso Davies haben die Münchner zuletzt zwei riesige Nachwuchserfolge feiern können. Beide haben ihren Marktwert in kurzer Zeit erheblich steigern können.

Er soll neuer Chefscout werden: Pirmin Schwegler. © picture alliance/dpa

Damit es solche Transfertriumphe auch künftig gibt, baut Bayern den Scouting-Bereich weiter aus. Als Neppes Nachfolger für die Position des Chefscouts ist der frühere Bundesliga-Profi und Schweizer Ex-Nationalspieler Pirmin Schwegler im Gespräch. Schwegler, seit November bereits Scout bei Bayern, ist bereits in das Münchner Transferprojekt Omar Richards eingebunden. Der Wechsel des Verteidigers vom englischen Zweitligisten FC Reading rückt immer näher. Richards soll einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 erhalten, er kommt ablösefrei. Schwegler und Neppe - sie sind Brazzos Augen bei der Jagd nach neuen Stars und vielversprechenden Talenten.