"Best Case" beim Heilungsverlauf: Nagelsmann macht Hoffnung bei Davies

Gute Nachrichten von Alphonso Davies: Nach den Anzeichen einer Herzmuskelentzündung geht es beim Bayern-Star wieder bergauf, in Bezug auf den Heilungsverlauf spricht Julian Nagelsmann vom "Best Case".

München - Trotz der bitteren 2:4-Klatsche in Bochum gab es beim FC Bayern eine positive Nachricht zu vermelden: Alphonso Davies geht es bereits deutlich besser, die zuletzt festgestellten Werte sahen gut aus.

Kurz nach dem Trainingsstart der Bayern im Januar wurden bei Davies Anzeichen einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) festgestellt. Eine mögliche Folge seiner Corona-Infektion. Der Linksverteidiger musste daraufhin komplett pausieren, durfte keinen Sport mehr machen.

Am Samstag, nach der Pleite beim VfL, informierte Trainer Julian Nagelsmann dann über den aktuellen Gesundheitszustand seines Spielers. "Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung."

Alphonso Davies: Nächste Untersuchung in zwei Wochen

Wann der 21-Jährige wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann, ist noch unklar. "Es dauert noch ein bisschen", erklärte Nagelsmann. "Die gefährlichen Marker des Herzens haben sich aber nahezu verabschiedet. Es gibt noch ein, zwei Dinge, die noch ein bisschen Zeit bedürfen."

In zwei Wochen wird Davies erneut untersucht. Nagelsmann ist zuversichtlich, der Bayern-Trainer sprach in Bezug auf den Heilungsverlauf vom "Best Case", der eingetreten sei.