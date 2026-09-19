Besondere Farben für die Allianz Arena: Das steckt dahinter

Die Allianz Arena leuchtet plötzlich in fünf Farben statt im gewohnten Bayern-Rot. Dahinter steckt eine besondere Botschaft – und die hat diesmal nichts mit einem neuen Trikot zu tun.

Wenn die Dämmerung in München hereinbricht, dann kann man von Weitem schon die Allianz Arena erkennen, wie sie rot leuchtend den Nachthimmel in Fröttmaning erhellt.

Auch am Freitagabend war das Stadion des FC Bayern strahlend hell erleuchtet, allerdings nicht im gewohnten Rot, sondern mit fünf Ringen in Gelb, Blau, Rot, Grün und Schwarz, die sich um die gesamte Allianz Arena zogen. Der bunte Farbenmix erinnerte ein bisschen an das nicht ganz unumstrittene farbenfrohe Wiesn-Trikot, das am Freitagabend beim spektakulären 7:0-Heimsieg des FC Bayern München gegen Union Berlin seine Premiere feierte.

Bunt statt Rot: Das steckt hinter dem Farbwechsel der Allianz Arena

Doch die bunten Farben, in denen die Heimstätte des deutschen Rekordmeisters leuchtete, hatten einen anderen Hintergrund: Sie symbolisieren vielmehr die Farben der fünf Olympischen Ringe.

Mit der leuchtenden Allianz Arena zeigte der FC Bayern seine Unterstützung für die Bewerbung der Stadt München für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele und Paralympischen Spiele für 2036, 2040 oder 2044.

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"München steht für eine Bewerbung um Olympische wie Paralympische Spiele mit langfristiger Perspektive: auf Basis gewachsener Sporttradition, bestehender Infrastruktur und einer nachweislich großen Unterstützung in der Bevölkerung. Nachhaltige Spiele sorgen nicht nur für besondere Momente – sie stärken den Sportstandort München dauerhaft und geben einer ganzen Generation junger Menschen neue Impulse. Deshalb unterstützt der FC Bayern die Münchner Kandidatur mit voller Überzeugung. Wir sind überzeugt, dass München als Austragungsort dem DOSB die besten Voraussetzungen und die größte Unterstützung für begeisternde und zukunftsgerichtete Spiele bietet", erklärte Präsident Herbert Hainer das Engagement des FC Bayern für die Münchner Bewerbung.

Mit der Arena-Beleuchtung wollte der Club einmal mehr unterstreichen, „dass München eine einzigartige Strahlkraft hat. Wenn diese Fassade leuchtet, leuchtet unsere ganze Identität als Verein – und wir beleuchten auch Werte, für die der FC Bayern steht.“

Olympiamedaillengewinner von 2026 werden vor dem Spiel geehrt

Während die Allianz Arena außen in den olympischen Farben leuchtete, ehrte der FC Bayern im Innenraum vor dem Spiel zahlreiche deutsche Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele von Milano Cortina 2026.

Der Einladung nach München waren Thorsten Margis und sein Bobteam-Kollege Georg Fleischhauer gefolgt. Gemeinsam mit Pilot Johannes Lochner und Jörn Wenzel hatten sie im Viererbob die Goldmedaille gewonnen. Ebenfalls angereist waren die Bob-Athletinnen Kira Lipperheide und Neele Schuten sowie Lisa Buckwitz, die im Zweierbob zusammen mit Schuten Silber gewann.

Bob-Anschieber Thorsten Margis wurde gemeinsam mit anderen Olympiamedaillengewinnern von 2026 vor dem Spiel in der Allianz Arena geehrt. © IMAGO/Ulrich Wagner

Entscheidung über Münchner Bewerbung fällt am 26. September

Ob München Chancen auf die Ausrichtung Olympischer Spiele hat, wird sich am 26. September zeigen. In Baden-Baden wird der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheiden, welchen der drei deutschen Bewerber man ins internationale Rennen um die Olympischen Spiele schicken wird. Neben München stehen noch Berlin und die Rhein-Ruhr-Region als Kandidaten fest.

Geht es nach Uli Hoeneß (74), Ehrenpräsident des FC Bayern, dann muss der deutsche Kandidat München sein."Um eine Chance zu haben, muss Deutschland die beste Stadt nehmen, die dafür infrage kommt, und das ist München. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel", sagte der 74-Jährige im Rahmen des Festakts zum 80. Jubiläum der Basketball-Abteilung des FC Bayern am Montagabend.