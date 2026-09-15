In wenigen Tagen entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) darüber, mit welchem Kandidaten sich Deutschland um die Olympischen Sommerspiele bewirbt. FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß hat einen klaren Favoriten.

Am 26. September entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), welche Stadt er ins Rennen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele schickt. Mit Berlin, der Rhein-Ruhr-Region und München gibt es drei deutsche Bewerber. Alle drei bemühen sich um die Olympischen Sommerspiele und Paralympischen Spiele für 2036, 2040 oder 2044.

Wenn es nach Uli Hoeneß (74), Ehrenpräsident des FC Bayern, geht, dann ist klar, welcher Kandidat ins Rennen gehen sollte: München.

Olympische Spiele in Deutschland: Hoeneß spricht sich für München aus

"Um eine Chance zu haben, muss Deutschland die beste Stadt nehmen, die dafür infrage kommt, und das ist München. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel", sagte der 74-Jährige im Rahmen des Festakts zum 80. Jubiläum der Basketball-Abteilung des FC Bayern.

Und nicht nur Hoeneß und der FC Bayern hätten gerne wieder Olympische Spiele in München, sondern auch die Bewohner der bayerischen Landeshauptstadt. Bei einem Bürgerentscheid im Oktober 2025 stimmten 66,4 Prozent für eine Olympiakandidatur.

Was München, rund zwei Wochen vor der Kandidatenentscheidung des DOSB, in die Karten spielt, ist die Tatsache, dass in naher Zukunft gleich zwei große Sportveranstaltungen in der bayerischen Millionenmetropole stattfinden werden.

Kurz vor DOSB-Entscheidung: München erhält Zuschlag für Leichtathletik-WM 2031

Am Dienstag wurde bekannt, dass das Finale der Champions League 2028 erneut in der Allianz Arena ausgetragen werden soll. Zudem bekam München den Zuschlag für die Ausrichtung der Leichtathletik-WM im Jahr 2031.

Der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, Sebastian Coe, hatte dabei nur lobende Worte für München: "Wir wissen, dass Deutschland ein Publikum für die Leichtathletik hat. Und wir sind überzeugt, dass München 2031 alle Voraussetzungen für spektakuläre Leichtathletik-Weltmeisterschaften mitbringt."

Die Leichtathletik-WM ist also fix, ob einige Jahre später dann auch Olympische Spiele in München stattfinden werden, wird sich zeigen. Zunächst muss der DOSB Ende September der Kandidatur seinen Segen geben und abschließend braucht es auch noch die Zustimmung des Internationalen Olympischen Komitees.