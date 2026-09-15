"Finale dahoam" für Bayern? Endspiel 2028 in München

In der Allianz Arena wird der Champions-League-Sieger 2028 gekürt. Die Entscheidung der UEFA eröffnet dem FC Bayern eine große Chance.

München wird das Finale der Champions League 2028 ausrichten. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA im Anschluss an eine Sitzung des Exekutivkomitees im griechischen Thessaloniki bekannt.

Das Titel-Duell findet in der Allianz Arena mit Platz für rund 75.000 Zuschauern statt, es könnte also wie 2012 zu einem "Finale dahoam" für den FC Bayern kommen. Damals hatte sich der deutsche Rekordmeister dem FC Chelsea im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen.

Finale 2029 in Barcelona

München war schon viermal Gastgeber des Champions-League-Finals, zuletzt im Jahr 2025 beim Sieg von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand (5:0). Außerdem fand in der Saison 1978/79 im Olympiastadion der bayerischen Landeshauptstadt auch das Endspiel im Europapokal der Landesmeister statt, dem damals wichtigsten europäischen Clubwettbewerb.

Das Finale 2029 wurde nach Barcelona mit dem Camp Nou vergeben. Am Ende der gerade gestarteten Saison in der Königsklasse wird das Duell um den Titel im Estadio Metropolitano von Madrid ausgespielt.

Die Finals in der Europa League finden 2028 in Bukarest und 2029 in Belgrad statt. Die Endspiele der Conference League in zwei bzw. drei Jahren wurden nach Turin (2028) und Budapest (2029) vergeben. Auch die Final-Gastgeber der Champions League bei den Frauen stehen fest: Lyon (2028) und Cardiff (2029).

Rückenwind für Olympia?

München erhofft sich durch die UEFA-Entscheidung auch Rückenwind für seine Olympia-Ambitionen. Die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds entscheidet am 26. September in Baden-Baden über den Kandidaten für eine deutsche Bewerbung um Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Neben München sich auch noch Berlin und die Region Köln-Rhein-Ruhr im Rennen.