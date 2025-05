Bericht: Europäischer Topklub unterbreitet FC-Bayern-Star Leroy Sané Vertragsangebot

Aktuell ist die Zukunft von Leroy Sané offen. Zwar hat er das Angebot vom FC Bayern abgelehnt, doch noch scheint in dieser Sache noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nun soll aber ein europäischer Topklub dem deutschen Nationalspieler ein erstes Vertragsangebot unterbreitet haben.

Geht er? Bleibt er doch? Der Vertragspoker zwischen Leroy Sané (29) und dem FC Bayern zieht sich mittlerweile seit Wochen. Zwar hofft man an der Säbener Straße, den 29-Jährigen halten zu können, aber mittlerweile zeigt der erste europäische Topklub ernstes Interesse daran, den deutschen Nationalspieler zu verpflichten.

Wie Sky berichtet, soll der türkische Spitzenklub Galatasaray Istanbul Sané ein erstes Vertragsangebot mit einem Jahresgehalt von mehr als zehn Millionen Euro netto unterbreitet haben.

Galatasaray soll Sané erstes Vertragsangebot unterbreitet haben

Neben Galatasaray soll auch der frischgebackene italienische Meister SSC Neapel Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des 29-Jährigen haben. Auch eine Rückkehr in die Premier League ist möglich.

So sollen der FC Chelsea und der aktuelle Europa-League-Gewinner Tottenham Hotspur als potenzieller Abnehmer für Leroy Sané infrage kommen. Selbiges galt auch für Arsenal London, doch das Interesse der "Gunners" soll sich abgekühlt haben, die Londoner zeigen nun scheinbar konkretes Interesse am brasilianischen Nationalspieler Rodrygo von Real Madrid.

Nach Wirtz-Absage: Kommt neue Bewegung in die Causa Sané?

Aber auch ein Verbleib des Außenstürmers beim FC Bayern ist noch nicht vom Tisch. Der Außenstürmer hat das zwar das vorliegende Vertragsangebot der Bayern abgelehnt und will beim Finanziellen gemeinsam mit seinem neuen Berater Pini Zahavi nachverhandeln, doch bis dato sind die Bayern-Verantwortlichen dazu nicht bereit.

Nachdem sich aber Florian Wirtz, der als absoluter Wunschtransfer gegolten hat, wohl gegen den deutschen Rekordmeister und für den FC Liverpool als neuen Verein entschieden hat, könnte in die Münchner Verhandlungen mit Sané und Zahavi möglicherweise wieder Bewegung kommen.

Bayer Leverkusen will für Wirtz eine Ablöse von 150 Millionen Euro. Nachdem der deutsche Nationalspieler dem FC Bayern jetzt abgesagt hat, kann man in München dieses Geld anderweitig in die Mannschaft stecken und vielleicht kommt man jetzt an der Säbener Straße Sané finanziell etwas entgegen.