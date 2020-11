Bericht: Bouna Sarr sollte für Frankreich debütieren - FC Bayern legt Veto ein

Bouna Sarr sollte in der anstehenden Länderspielpause offenbar sein Debüt für die französische Nationalmannschaft geben - einem Bericht zufolge legte der FC Bayern aufgrund medizinischer Bedenken allerdings sein Veto ein.

München - Nach seinem Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Sommer rückte Bouna Sarr verstärkt in den Fokus der französischen Nationalmannschaft, bei der anstehenden Länderspielpause sollte der Rechtsverteidiger offenbar sein Debüt geben. Wie die Sporttageszeitung " " berichtet, legten die Münchner dagegen allerdings ihr Veto ein.

Verpasstes Länderspieldebüt: Sarr meldet sich auf Instagram

Grund dafür ist dem Bericht zufolge eine leichte Oberschenkelverletzung, die sich der 28-Jährige beim 3:2-Erfolg des Rekordmeisters bei Borussia Dortmund am Samstag zugezogen haben soll. Am Montagabend meldete sich Sarr, für den offenbar bereits ein Privatjet gechartert worden war, bei Instagram zu Wort. "Ich bin in guten Händen. Es ist Gott, der entscheidet", schrieb der Außenverteidiger in seiner Story.

Für Bouna Sarr, der im Sommer für eine kolportierte Ablöse von acht Millionen Euro von Olympique Marseille zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, wäre es das Debüt für die französische Nationalmannschaft gewesen. Der 28-Jährige lief weder für eine der Juniorenteams noch für die A-Nationalmannschaft der "Equipe Tricolore" auf. Der amtierende Weltmeister trifft in der anstehenden Länderspielpause auf Finnland, Portugal und Schweden.