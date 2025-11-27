Bemerkenswerte Ergebnisse: Mit wem die FC-Bayern-Fans am liebsten verlängern würden

Zum Saisonende laufen beim FC Bayern insgesamt sieben Verträge aus. Die AZ wollte in einer Umfrage wissen, mit wem der Rekordmeister verlängern soll – die Ergebnisse fallen durchaus überraschend aus.

Verlängern oder gehen lassen? Diese Frage muss sich die sportliche Führung des FC Bayern aktuell gleich bei sieben Spielern stellen, die nur noch bis zum kommenden Sommer an den Klub gebunden sind. Die AZ hat sich diesbezüglich ein Meinungsbild von Fans eingeholt – und das fällt bei einigen Personalien durchaus überraschend aus.

In einer entsprechenden, nicht repräsentativen Umfrage durch den Dienstleister FanQ mit 3196 Teilnehmern sprachen sich etwa lediglich rund 58 Prozent für eine Verlängerung mit Kapitän Manuel Neuer aus. Ein überschaubares Ergebnis für den mehrfachen Welttorhüter, den sich nicht wenige bei der WM im kommenden Jahr im Tor der deutschen Nationalmannschaft wünschen.

AZ-Umfrage: Nur 58 Prozent für Neuer-Verlängerung

Neuer zeigte trotz seiner 39 Jahre in dieser Saison weitgehend gute Leistungen, sah zuletzt bei Gegentreffern gegen Union Berlin und den SC Freiburg allerdings nicht ganz glücklich aus. Dass sich dennoch nur knapp 58 Prozent für eine Verlängerung mit dem Routinier aussprechen, könnte auch daran liegen, dass sein Kronprinz Jonas Urbig (22) schon bereitsteht und in seinen bisherigen 15 Einsätzen (19 Gegentore, fünf weiße Westen) durchaus zu überzeugen wusste.

Fan-Meinung: Goretzka, Guerreiro und Ulreich können gehen

Kein allzu gutes Ergebnis erzielte auch Leon Goretzka, bei dem sich nur 48 Prozent der Teilnehmer für eine Verlängerung aussprechen. Der Nationalspieler zählt bei den Bayern zum Kreis der Top-Verdiener, hat mit den Youngsters Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof aber große Konkurrenz. Noch deutlich schlechter fallen die Zustimmungswerte bei Raphael Guerreiro (22 Prozent pro Verlängerung) und Ersatzkeeper Sven Ulreich (27 Prozent) aus.

Fans gegen feste Jackson-Verpflichtung, Gnabry soll bleiben

Auch Leihspieler Nicolas Jackson wollen nur wenige Fans in der kommenden Saison noch im Bayern-Trikot sehen. In der Umfrage sind nur 14 Prozent dafür, die Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro zu ziehen und den Senegalesen damit fest vom FC Chelsea zu verpflichten.

Serge Gnabry steht in der Gunst der Anhänger dafür deutlich weiter oben. Der Angreifer profitiert in der laufenden Saison von der Verletzung von Jamal Musiala und zeigt auf der Zehnerposition starke Leistungen. Insgesamt sprechen sich knapp 69 Prozent der Fans für eine Verlängerung mit dem 30-Jährigen aus.

Am wichtigsten ist den Teilnehmenden allerdings, dass Dayot Upamecano mit einem neuen Vertrag ausgestattet wird. Der Franzose erhielt in der Umfrage mit 80 Prozent den höchsten Zustimmungswert aller Spieler. Upamecano spielt aktuell seine beste Saison im Trikot der Bayern und ist an der Seite von Jonathan Tah absolut gesetzt.