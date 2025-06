Bei seiner Einwechslung: Hat Thomas Müller mit der Vierten Offiziellen geflirtet?

Als Thomas Müller gegen Boca Juniors eingewechselt wird, zeigen die TV-Kameras, wie ihm die Vierte Offizielle ein strahlendes Lächeln zuwirft. Hat der Bayern-Routinier etwa am Spielfeldrand geflirtet?

Es ist die 82. Minute im Spiel der FC Bayern gegen die Boca Juniors aus Argentinien. Jamal Musiala, erst in der 57. Minute eingewechselt, hat Probleme mit der Wade und muss bereits nach 25 Minuten verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden.

Für den 22-Jährigen soll Routinier Thomas Müller aufs Feld, doch der 35-Jährige scheint es etwas zu eilig zu haben, ins Spielgeschehen einzugreifen und wird von der Vierten Offiziellen, Tori Penso, noch mal zurückgepfiffen.

Flirt oder nur nett? Vierte Offizielle schenkt Müller ein strahlendes Lächeln

Zwischen Müller und Penso entwickelt sich dabei ein kurzes Gespräch, an dessen Ende die Vierte Offizielle dem Bayern-Star ein deutliches und süßes Lächeln zuwirft. Hat der 35-Jährige etwa am Spielfeldrand geflirtet? Oder versuchte Penso, professionelle Schiedsrichterin aus den USA, Müller mit Nettigkeiten von einem Wechsel in die Vereinigten Staaten zu überzeugen? Ob Flirt oder nicht, Thomas Müller hat bei der Klub-WM in den USA sichtlich Spaß.

Die Vierte Offizielle, Tori Penso, schenkt Thomas Müller bei dessen Einwechslung ein strahlendes Lächeln. © Screenshot: DAZN

Tori Penso ist im Weltfußball keine Unbekannte. Im Jahr 2020 war sie die erste Schiedsrichterin seit zwei Jahrzehnten, die ein Spiel in der Major League Soccer (MLS) pfiff. Bei der Fifa-Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland leitete Penso unter anderem das WM-Auftaktspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Marokko und das Finale zwischen Spanien und England.