Beach Boys und Schneekönige: Wie Bayerns Stars ins neue Jahr starten

Nach der Weihnachts- und Silvesterpause nimmt der FC Bayern am 3. Januar wieder die Vorbereitung auf. Das Team will um drei Titel kämpfen – und auch neben dem Platz gibt es große Aufgaben für den Klub.

Tom Bischof genoss mit seiner Freundin, Scholl-Tochter Josefine, die Traumstrände auf den Malediven, auch Jamal Musiala und Jungpapa Konrad Laimer feierten mit ihren Familien unter Palmen, Joshua Kimmich und Jonathan Tah zog es hingehen in die mit Schnee bedeckten Alpen: Die Stars des FC Bayern sind entspannt ins neue Jahr gestartet und nach einer kleinen Auszeit über Weihnachten und Silvester bereit für die Aufgaben in 2026, am Samstag bittet Trainer Vincent Kompany schon zu den Leistungstests an der Säbener Straße.

Vorbereitung startet: Bayern verzichtet auf Trainingslager

Zu bösen Überraschungen auf der Waage nach Weihnachtsgans und Schokogebäck dürfte es wohl nicht kommen: Die Spieler hatten Trainingspläne in ihren Ferien dabei, Kompany kann also auf einer guten Basis aufbauen.

Viel Zeit bis zum ersten Pflichtspiel bleibt ohnehin nicht. Die Münchner, die auf ein Trainingslager verzichten, absolvieren am Dienstag (15 Uhr) bei RB Salzburg ihr einziges Testspiel. Bereits am 11. Januar (17.30 Uhr) geht es dann in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.

Heißt: Sofort Fahrt aufnehmen! In einem Jahr, in dem der FC Bayern viel vorhat. Die AZ gibt einen Überblick über die bayerischen Neujahrswünsche.

Verträge verlängern: Seit Neujahr und bis Ende Januar ist das Wintertransferfenster geöffnet, doch Bayern will nach AZ-Informationen keinen Spieler verpflichten. Einziger Abgang könnte Sacha Boey sein, bislang gibt es aber keine Einigung mit dem interessierten Premier-League-Klub Crystal Palace.

Wichtige Vertragsverhandlungen

In den kommenden Wochen geht es für die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl vor allem darum, Verträge zu verlängern. Ganz oben auf der Liste: Dayot Upamecano. Die Bosse sind zuversichtlich, dass der Franzose bleibt, es hängt an finanziellen Details wie einer Ausstiegsklausel und Unterschriftsprämie.

Verlängert er seinen Auslaufenden Vertrag? Dayot Upamecano. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Eberl und Sportdirektor Christoph Freund müssen zudem Lösungen mit Manuel Neuer, Serge Gnabry und Leon Goretzka finden, deren Verträge ebenfalls auslaufen.

Auch Harry Kane und Konrad Laimer (jeweils bis 2027 an Bayern gebunden) sollen neue Arbeitspapiere erhalten.

Musialas Rückkehr naht

Jamal Musiala in Form bringen: Im neuen Jahr stehe ich wieder auf dem Platz, kündigte der 22-Jährige in der offiziellen Neujahrsbotschaft der Münchner an. Und darauf hoffen alle Bayern-Fans. Aber: Musiala soll nach seinem Beinbruch im Juli ganz in Ruhe aufgebaut werden, damit er in der entscheidenden Saisonphase ab Frühjahr und dann auch bei der WM in Bestform ist. Kompany wird keinerlei Risiken eingehen.

Das Gute für den Coach: Mit Youngster Lennart Karl hat er einen tollen Musiala-Ersatz auf der Zehnerposition.

Neuer Vorstand Kasper legt los

Rouven Kasper integrieren: Zu Beginn des neuen Jahres ist der Vorstand des FC Bayern wieder komplett. Kasper, der vom VfB Stuttgart kommt, übernimmt die Bereiche Marketing und Vertrieb. "Er wird eine ganz wichtige Aufgabe haben, denn gerade vom Vertrieb und Sponsoring hängt unsere Wettbewerbsfähigkeit ab", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen im AZ-Interview über den Neuzugang, der bereits von 2016 bis 2021 für Bayern gearbeitet hatte: "Rouven Kasper hat nicht nur beim VfB Stuttgart, sondern auch schon zuvor bei uns bewiesen, dass er ein ausgewiesener Vertriebs- und Marketingprofi ist. Er hat internationale Erfahrung. Ich bin sicher, dass es bei uns als Dreierteam mit ihm, Max Eberl und mir gut funktionieren wird."

Neu im Bayern-Vorstand: Rouven Kasper. © IMAGO/Hansjürgen Britsch

Titeljagd beim FC Bayern beginnt

Drei Trophäen jagen: In der Bundesliga liegt Bayern mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze, in der Champions-League-Tabelle auf Platz zwei und im DFB-Pokal geht es im Viertelfinale am 11. Februar gegen RB Leipzig. Ganz klar: Kompanys Team darf vom Triple träumen

"Der FC Bayern hat immer den Anspruch, in jedem Wettbewerb Titelanwärter zu sein", sagte Abwehrstar Tah in der AZ: "Und ich glaube, dass wir uns jetzt eine gute Basis aufbauen, um am Ende der Saison um alle Titel mitspielen zu können."

2026 soll ein großes Bayern-Jahr werden.