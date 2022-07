Bayerns Neuzugang Mathys Tel: 17 Jahre, 28,5 Millionen – 40 Tore?

Bayern holt Jung-Star Mathys Tel. Julian Nagelsmann: "Ich habe die Vision, dass er mal 40 Tore in der Saison schießt".

München - Ein 17-Jähriger als Hoffnungsträger für den FC Bayern: Mathys Tel, über dessen Wechsel lange spekuliert und verhandelt wurde, kommt von Stade Rennes zum FC Bayern.

Der Angreifer wird einen Fünfjahresvertrag bei den Münchnern unterschreiben, die Ablösesumme liegt bei 28,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Am Wochenende erzielten die Klubs eine Einigung.

Kahn über Bayerns Neuzugang Mathys Tel: "Er ist ein superstarkes Talent"

Tel gilt als einer der vielversprechendsten Nachwuchsstürmer in Europa. "Er ist ein superstarkes Talent", sagte Vorstandschef Oliver Kahn auf der US-Reise über den Franzosen. Aber ist er auch schon einer für die Startelf? Sieben Partien absolvierte Tel vergangene Saison in der französischen Liga für Rennes, ein Tor gelang ihm nicht. Er ist noch ein Frischling im Profigeschäft. Zunächst plant Bayern daher, den Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski mit den etablierten Kräften und einer angepassten Spielweise aufzufangen. Trainer Julian Nagelsmann will auf ein System mit zwei Stürmern umstellen.

Im Sommer 2023 könnte es eine große Lösung geben. "Ich habe die Vision, dass er irgendwann auch mal 40 Tore schießt. Aber in seiner ersten Saison wäre ich mit zehn Toren zufrieden. Er ist ein sehr junger, talentierter Spieler, der mehrere Positionen spielen kann: Mittelstürmer und auf den Flügeln. Er ist sehr schnell und hat einen starken Körper. Mit dem Rücken zum Tor kann er den Ball sehr gut halten", sagte Nagelsmann nach dem Testspiel der Bayern gegen Manchester City.

Mathys Tel: Neuer Topstürmer beim FC Bayern?

Wird Tel also vielleicht der neue Topstürmer? Schon in der kommenden Woche soll der Kapitän der U17-Nationalmannschaft Frankreichs zu Nagelsmanns Team stoßen. Damit hat Bayern in diesem Sommer knapp 150 Millionen Euro an Ablösesummen gezahlt.

Teuerster Neuzugang ist Verteidiger Matthijs de Ligt, der für 67 Millionen Euro von Juventus Turin kam. Dem stehen aber auch Einnahmen von mehr als 65 Millionen Euro gegenüber.