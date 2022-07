Respektlos! Juve-Legende Leonardo Bonucci kritisiert Bayern-Neuzugang Matthijs de Ligt

Harte Worte für Matthijs de Ligt von einem Ex-Mitspieler. Juve-Legende Bonucci hat sich in einem Interview über einige Aussage des Niederländers beschwert und sie als "respektlos" bezeichnet.

München - Drei Jahre spielte Matthijs de Ligt (22) vor seinem Wechsel zum FC Bayern München für Juventus Turin. Nun hat Leonardo Bonucci, Abwehrlegende der "Alten Dame", den Niederländer nach dessen Abgang aus Italien scharf kritisiert.

Leonardo Bonucci spielte drei Jahre mit de Ligt bei Juventus Turin zusammen. © imago

Bonucci, der drei Jahre zusammen mit de Ligt das Abwehrzentrum von Juventus Turin beackert hat, ging in einem Interview der "Gazzetta dello Sport" mit seinen Ex-Mitspieler hart ins Gericht.

Juve-Legende Bonucci kritisiert de Ligt

"Er sollte mehr Respekt zeigen gegenüber der Mannschaft, die ihm in den letzten drei Jahren in seiner Entwicklung geholfen hat, und dem Klub, der damals viel Geld in ihn investiert hat", so der Verteidiger, der, mit einem Jahr Unterbrechung, seit 2010 für die "Alte Dame" spielt.

"Manche Dinge, die er zuletzt bei der Nationalmannschaft sagte, waren nicht sehr nett."

Auf welche Aussagen genau sich Bonucci bezog, behielt der 35-jährige Italiener für sich. Es ist aber zu vermuten, dass es sich um eine Äußerung im Juni handelte, die Bonucci so sauer aufstieß.

"Projekt"-Aussage stieß Bonucci sauer auf

Im Kreise der niederländischen Nationalmannschaft hatte Matthijs de Ligt erklärt, dass er für sich das "beste sportliche Projekt" suchen würde.

Offenbar schien dem 22-Jährigen der vierte Tabellenplatz der abgelaufenen Saison mit den Turinern "nicht gut genug" gewesen. Allem Anschein nach empfand Bonucci diese Aussage als respektlos gegenüber Juventus.

Nach der Sommerpause gab es zwischen dem 35-jährigen Abwehrrecken und seinem niederländischen Mitspieler ein klärendes Gespräch, in dem Bonucci de Ligt auch auf dessen Aussagen angesprochen habe. "Er hat mich verstanden. Mit Bayern ist er nun bei einem großartigen Klub, aber man gewinnt auch nicht automatisch in solchen Teams", so der neunfache italienische Meister und Europameister von 2021.

Bayern-Flirt als de-Ligt-Nachfolger bei Juventus

Schon Wochen vor seinem Transfer war sich de Ligt mit den Bayern einig und wollte auch nur zum deutschen Rekordmeister wechseln. Nach längeren Verhandlungen konnten sich die Münchner mit der "Alten Dame" auf eine fixe Ablöse von 67 Millionen Euro für de Ligt einigen. Durch zusätzliche Bonuszahlungen kann sich diese Summe aber noch auf über 70 Millionen Euro erhöhen. Im Sommer 2019 hatte Juventus noch 85 Millionen für den Niederländern an Ajax Amsterdam gezahlt.

Die de-Ligt-Millionen haben die Turnier Vereinsbosse bereits wieder reinvestiert. Als Nachfolger für den 22-Jährigen kommt für rund 40 Millionen Euro der Brasilianer Bremer vom Stadtrivalen FC Turin. An dem 25-jährigen Abwehrspieler soll auch der FC Bayern Interesse gezeigt haben.