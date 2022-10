Bayerns Dauerbrenner Alphonso Davies: Weiter keine Verschnaufpause in Sicht

Alphonso Davies ist unter Julian Nagelsmann gesetzt. Zuletzt erwog der Bayern-Coach noch, seinem Vielspieler eine Pause zu geben. Gegen Viktoria Pilsen steht der Kanadier aber erneut von Beginn an auf dem Platz.

München - Alphonso Davies ist in dieser Saison gesetzt. Der "Roadrunner" verpasste bisher wegen muskulärer Probleme nur die Auswärtspartie beim VfL Bochum und wurde im Pokalspiel gegen Viktoria Köln geschont. Auch im Champions-League-Gruppenspiel gegen Viktoria Pilsen (Dienstag, 18.45 Uhr, DAZN/AZ-Liveticker) stand der Kanadier wieder von Beginn an auf dem Platz. Am Montag hatte Trainer Julian Nagelsmann noch überlegt, ob er seinem Dauerbrenner eine Pause geben sollte.

Davies wegen mangelnder Konkurrenz gesetzt

"Wir denken öfter darüber nach", sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Pilsen: "Aber er ist noch jung und kann mit der Belastung umgehen. Davieshat auf der linken Abwehrseite kaum Konkurrenz und muss deshalb meist über die volle Spielzeit ran.

Stanišić ist derzeit der Davies-Ersatz Nummer eins

Erster Ersatz für den 21-Jährigen wäre Josip Stanišić. Der kroatische Nationalspieler kommt bisher wettbewerbsübergreifend auf nur 166 Spielminuten. Dennoch machte der Bayern-Coach Stanišić Hoffnung auf mehr Spielzeit, auch schon gegen Pilsen: "Er macht es auch gut und wäre die Option, für Davies zu beginnen. Aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen." Am Ende fiel die Wahl auf Davies – Bayerns Dauerbrenner.