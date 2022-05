Bayern-Youngster Jamal Musiala: "Ich will mein Spiel auf das nächste Level bringen"

Für ihn persönlich sei die Saison "gut" verlaufen, betont Bayern-Profi Jamal Musiala in einem Interview – und richtet den Blick nach vorn. Was die Mannschaft angeht, sagt der 19-Jährige: "Unser Anspruch ist ein anderer."

München - Jamal Musiala hat sich beim FC Bayern in kürzester Zeit bemerkenswert entwickelt und ist auch in der deutschen Nationalmannschaft ein Faktor.

Jamal Musiala: "Ich habe eine Menge dazugelernt"

Der 19-Jährige bezeichnet sich selbst als äußerst selbstkritisch – auch mit Blick auf die gerade zu Ende gegangene Saison sieht der Mittelfeldspieler für sich selbst und die Mannschaft noch Luft nach oben. "Für mich persönlich war die Saison gut. Sie hätte aber noch erfolgreicher sein können", sagte Musiala .

Es sei wichtig gewesen, viel Spielzeit zu kriegen und auf verschiedenen Positionen und auch in wichtigen Spielen wie gegen Villarreal mehr Erfahrung zu sammeln: "Ich habe eine Menge dazugelernt. Mein Ziel ist aber natürlich, in der nächsten Saison noch mehr Spielzeit zu bekommen und mir weiter einen Stammplatz zu erarbeiten. Ich will fit bleiben und mein Spiel auf das nächste Level bringen."

Jamal Musiala und die Bayern-Bilanz: "Unser Anspruch ist ein anderer"

Das saisonale Abschneiden im Team beschäftigt Musiala noch immer: "Sicher, die Meisterschaft war wichtig. Aber so früh im Pokal und auch in der Champions League rauszufliegen, war eine große Enttäuschung und nicht das, was wir wollten. Unser Anspruch ist ein anderer."

Als persönliches Highlight der Saison nennt das viel gelobte Nachwuchstalent dann auch keine Partie des FC Bayern, sondern ein Länderspiel: In Amsterdam gegen die Niederlande am 29. März habe er eine seiner besten Leistungen gezeigt. Musiala: "Das hat sich super angefühlt und richtig Spaß gemacht."

Jamal Musiala: "Du musst deinem Spielstil treu bleiben"

Ein Erfolgsgeheimnis als solches hat er nicht parat, gibt aber jungen Spielern vor allem eines mit auf den Weg: "Wenn du als junger Spieler hochkommst, musst du deinem Spielstil treu bleiben. Es bringt nichts, schüchtern zu sein oder etwas anders machen zu wollen als zuvor. Das wird dich nicht weiterbringen." Wichtigster Punkt für ihn persönlich: "Ich war ich selbst."

Geholfen habe ihm auch seine fußballerische Ausbildung in England. Dort sei es darum gegangen, sich den Respekt der anderen zu erarbeiten, und zwar "mit Dribblings, mit Eins-gegen-Eins-Aktionen". Musiala: "Technisch haben fast alle etwas drauf, spielen mit viel Persönlichkeit. Ich würde schon sagen, dass mich das sehr geformt hat."