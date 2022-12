Bayern-Vorstand Oliver Kahn: "Politisierung im Fußball immer extremer und größer"

Bei der WM wollten verschiedene Nationen mit der "One Love"-Binde ein Zeichen gegen die Menschenrechtssituation in Katar setzten, entschieden sich am Ende aber dagegen. Bayern-Vorstand Oliver Kahn zeigt sich jetzt alarmiert über die zunehmende Politisierung des Sports.

14. Dezember 2022 - 18:04 Uhr | AZ/dpa

Warnt vor der Politisierung des Fußballs: Bayern-Boss Oliver Kahn. © dpa/Sven Hoppe