Bayern-Stars posieren vor DFB-Pokal-Start fesch in Tracht

Die neuen Lederhosen sitzen. Kurz vor seinem verspäteten DFB-Pokal-Start bekommt der FC Bayern traditionell eine frische Tracht - eine Wiesn wird es in diesem Jahr aber erneut nicht geben.

Thomas Müller beim FC Bayern München Paulaner "Lederhosen-Shooting" im Paulaner am Nockherberg.

dpa/Lennart Preiss 11 Thomas Müller beim FC Bayern München Paulaner "Lederhosen-Shooting" im Paulaner am Nockherberg.

München - Auch in diesem Jahr wird es aufgrund der Corona-Pandemie kein Oktoberfest in München geben. Dennoch zeigten sich die Spieler des FC Bayern nun beim Foto-Shooting des Sponsors "Paulaner" auf dem Nockherberg in Tracht.

Auf seinem ersten Lederhosen-Fototermin als Coach des FC Bayern lächelte Julian Nagelsmann breit in die Kameras. Auch die Neuzugänge Omar Richards und Dayot Upamecano waren erstmals beim Shooting dabei.

Bayern-Trainer Nagelsmann fühlt sich wohl in Tracht

Die Münchner posierten kurz vor ihrem wegen mehrerer Corona-Fälle beim Fußball-Fünftligisten Bremer SV verschobenen Auftakt im DFB-Pokal traditionell in frischer Tracht. "Sehr schick" finde er das Outfit, sagte Nagelsmann im Janker und Haferlschuh.

Als gebürtiger Oberbayer fühlt er sich in Tracht wohl. „Ich habe ein paar Modelle, alle ganz traditionell. Dort, wo ich aufgewachsen bin, kann man die Lederhose grundsätzlich jeden Sonntag zur Kirche tragen", so Nagelsmann.

Gegen gelöste Bierbank-Stimmung hat der deutsche Rekordmeister um Jubilar Robert Lewandowski auch beim ins Weserstadion verlegten Cup-Warmup am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport 1 und Sky und im ) nichts.