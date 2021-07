Bayern-Stars erhalten neuen Dienstwagen

Am Donnerstag fand in Neuburg an der Donau die traditionelle Übergabe der neuen Dienstautos an die Bayern-Stars statt. Die ließen es sich nicht nehmen, mit ihren neuen Fahrzeugen auf der Teststrecke gleich mal ordentlich aufs Gaspedal zu treten.

30. Juli 2021 - 17:34 Uhr | AZ

Übergabe der neuen Dienstwagen in Neuburg an der Donau. (v.l.n.r.) Leroy Sané; Bouna Sarr; Sven Ulreich; Serge Gnabry; Andreas Jung, Executive Board Member for Marketing of FC Bayern München AG; Henrik Wenders, Head of Brand Audi; Eric Maxim Choupo-Moting; Benjamin Pavard; Robert Lewandowski; Kingsley Coman; Leon Goretzka; Julian Nagelsmann. © AUDI AG